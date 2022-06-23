После переговоров в Ташкенте президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев договорились о наращивании всестороннего сотрудничества между двумя странами и подписали соответствующую декларацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

Алиев заявил о глобальном характере подписанного документа и отметил, что он выводит отношения между двумя странами на новый уровень.

«По сути, это дорожная карта для нашей дальнейшей деятельности, — сказал он. — В ней нашли отражение приоритеты нашей внешней политики, выражена взаимная поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета наших государств, а также обозначены конкретные задачи и цели в различных сферах».

Всего в присутствии президентов было подписано 18 документов, среди которых соглашения о сотрудничестве между регионами в области промышленности, международного автомобильного сообщения, туризма, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, а также военного сотрудничества.

Помимо прочего, Мирзиёев и Алиев договорились о создании Инвестиционного фонда для выработки и продвижения перспективных проектов кооперации в двух государствах.

Главы государств на брифинге после встречи выразили уверенность в том, у двух стран есть широкие возможности для углубления сотрудничества, прежде всего — фактор взаимодополняемости экономик. Они привели пример запуска совместного производства автомобилей в Гаджигабуле и кооперации Узбекистана и Азербайджана в области шелководства.

Также Алиев и Мирзиёев отметили, что страны расширяют сотрудничество в сельском хозяйстве, добывающей отрасли, нефтехимии, фармацевтике, производстве стройматериалов, готового текстиля, продуктов питания, ювелирных изделий и виноделии. Также растут объeмы грузоперевозок, в том числе по железной дороге «Баку — Тбилиси — Карс».

До этого на переговорах в расширенном составе Мирзиёев заявлял, что современные реалии требуют формирования альтернативных транспортных коридоров. «В этом контексте строительство железных дорог Узбекистан — Кыргызстан — Китай и Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар позволит в перспективе обеспечить нашим странам кратчайший выход на рынки государств АТР [Азиатско-Тихоокеанского региона] и Южной Азии емкостью более 3 млрд потребителей, — сообщил он. — Мы договорились создать рабочую группу под руководством министров транспорта для решения первоочередных задач в этом направлении». Также, по словам президента, стороны заключили договор о создании рабочей группы под руководством министров иностранных дел двух государств.

Планируется, что в ноябре Алиев приедет с визитом в Самарканд, тогда будут заслушаны отчеты членов правительств двух стран о ходе реализации указанных договоренностей, добавил Мирзиёев.