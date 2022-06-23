В мае россияне принесли в банки валюты на $2,2 млрд, несмотря на западные санкции, говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора. Эту тенденцию в регуляторе объясняют конвертацией рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро, а также снижением ставок по рублевым вкладам. Сейчас средняя максимальная ставка по ним снизилась более чем на 3 п.п., до 9,84%.

Благодаря тому, что россияне продолжают хранить в банках валютные средства, валютные вклады и счета обеспечили основной прирост средств населения в банках — 159 млрд руб. из 257 млрд (+0,8%). Однако из 98 млрд руб. рублевого притока часть связана с социальными выплатами на детей, которые начались 1 мая (всего – 363 млрд руб.), указано в отчете.

Из-за подобного поведения жителей России банкам приходится держать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций, заявил Центробанк. В связи с этим банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов. После многочисленных жалоб на них Банк России на прошлой неделе направил в банки информационное письмо о недопустимости одностороннего установления комиссий за обслуживание валютных счетов.

Ранее с такой инициативой выступил «Тинькофф банк»: там сначала сообщили, что стоимость обслуживания валютных счетов в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках при балансе более 1 тыс. условных единиц составит 1% в месяц (12% годовых), а комиссия будет списываться каждый день. Однако после критики ЦБ банк пересмотрел условия в сторону обычных граждан, у которых на счетах менее 10 тысяч долларов. При этом «Тинькофф банк» сообщил, что теперь минимально можно отправить через SWIFT $20 тыс., а за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах вводится комиссия в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц (у.е.). Райффайзенбанк также ввел комиссию для валютных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах и швейцарских франках, которая составила 0,2%, но не менее 10 у.е. в месяц. У Райффайзенбанка комиссия составляет 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в онлайн-банке и через услугу «автоплатеж». В Росбанке также заявили о введении комиссии, которая будет сниматься ежемесячно размере 0,5% за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах.

Также в мае банки разместили деньги в Центробанке, сократив задолженность перед регулятором на 0,5 трлн руб. (14%). При этом за май средства юридических лиц увеличились на 2,2% (+859 млрд руб.). Преимущественно это произошло с нефтегазовыми компаниями из-за высоких цен на энергоносители, причем прирост поровну распределился между рублями и валютой. За месяц государственные средства увеличились на 691 млрд руб. (7,9%), а вместе с деньгами населения и компаний приток составил 1,8 трлн руб.

При этом «кредитование, как розничное, так и корпоративное, не росло», упоминается в отчете регулятора. В то же время корпоративный портфель уменьшился на 124 млрд руб. (0,2%) за счет валютных кредитов, а рублевый портфель почти не изменился (+2 млрд), несмотря на выдачу почти 300 млрд руб. по госпрограммам. Сейчас интерес компаний к кредитам ограничен в том числе из-за проблем с логистикой, а также из-за поиска новых партнеров и рынков сбыта, что связано с санкциями.

Банк России указал, что в мае необеспеченное потребительское кредитование сократилось — как и двумя месяцами ранее — но уже не так значительно (по предварительным данным, -0,4% в мае после -1,5% в апреле и -1,9% в марте). Ипотечный портфель почти не изменился (по предварительным данным, он сократился на 0,1%). Это связано с тем, что заемщики ждали снижения ставок, а некоторые опасались за стабильность и достаточность своих доходов, рассуждают авторы отчета. Снижение ставки льготной ипотеки немного увеличило выдачи (50 млрд руб. против 46 млрд в апреле). Выдачи семейной ипотеки уменьшились более чем на треть — до 43 млрд руб. Выдачи рыночной ипотеки выросли с 37 до 43 млрд руб., но остаются низкими, сообщил Центробанк.

Ранее стало известно, что как минимум восемь крупных российских банков — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк (РСХБ), «Открытие» Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и Московский кредитный банк (МКБ) — перестали совершать валютные переводы внутри России. В Сбербанке это объяснили введенными санкциями. До этого все перечисленные банки были отключены от SWIFT. Те банки, которые пока совершают подобные операции, установили за это высокие комиссии.