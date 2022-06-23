Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился к директору Росгвардии Виктору Золотову с письмом, в котором предложил увеличить престиж ведомства с помощью компьютерных игр. Об этом пишет «Коммерсант». В Росгвардии подтвердили, что рассматривают это предложение.

По мнению депутата Хинштейна, Росгвардия как самое молодое силовое ведомство, «которое находится на переднем фронте борьбы с преступностью», могло бы использовать подобные формы медиакоммуникаций. За ними могут последовать и другие ведомства, считает он.

В Госдуме уже провели совещание на эту тему. По его итогам было решено, что гвардейцы могли бы появиться в новой компьютерной тактическо-командной игре о ведомстве или их можно интегрировать в существующую игру (например, в онлайн-шутер «Калибр»). Финансировать идею можно в рамках гранта или других бюджетных мер поддержки без расходов Росгвардии, заявили в нижней палате.

Глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский назвал идею удачной, добавив, что такая интеграция представителей правопорядка в игры является мировой практикой. «Давайте вспомним SWAT [от американской Irrational Games], где специальный полицейский отряд выезжает на обезвреживание преступников и асоциальных элементов, — напомнил он. — Больше всего запоминается не сам игровой процесс, а миссии: ты понимаешь, чем заняты эти люди, в чем сложность и тонкость их работы».

Такая идея обсуждалась последние полгода, то есть еще до начала войны в Украине, рассказал собеседник «Коммерсанта». На одной из встреч создать подобную игру предложили VK, но компания не поддержала эту инициативу.

Игры являются одним из важных элементов ИТ-индустрии, напомнили в Минцифры. В ведомстве сообщили, что вместе с представителями отрасли обсуждают оптимальные формы поддержки их развития. Однако источник издания в крупной международной игровой студии отметил, что российские компании вряд ли возьмутся за проект Росгвардии из-за риска санкций против самой компании и разработчиков игры.

Ранее сообщалось, что производители компьютерных игр в России почти не пользовались господдержкой. Институт развития интернета (ИРИ), который с начала 2020 года проводит конкурсы по поддержке производства национального контента, потратил на их поддержку всего 123 млн руб. из 13 млрд, заложенных в общий грантовый фонд за 2020-2021 годы.

В июне также стало известно о том, что производитель товаров для детей «Симбат» выпустил серию игрушек «Росгвардия» вместе с ведомством. В нее входят миниатюры автомобильной техники, конструкторы, наборы солдатиков и рации, и на каждую игрушку нанесена официальная символика Росгвардии. «Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: честность, патриотизм, верность слову и делу, — заявили в ведомстве. — Нашим детям нужны правильные игрушки».