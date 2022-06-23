В России предложили создать «золотой рубль» — криптовалюту, стоимость которой была бы привязана к золоту. С такой инициативой выступили аналитики в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы», пишет РБК. Из-за санкций России нужно переходить к другой национальной финансово-денежной системе, посчитали авторы доклада.

Предложенный ими «золотой рубль» может стать альтернативной валютой для внешнеторговых платежей, заявили аналитики. США не смогут ограничить операции с ним, так как его цена будет привязана к курсу золота на мировом рынке. Эксперты уверены, что подобная криптовалюта — реальная альтернатива доллару в современных условиях, хотя она не может конкурировать с традиционными деньгами. При этом «как торговый инструмент с высокой волатильностью она привлекательнее многих других активов», отмечается в докладе.

Преимуществом «криптозолотого» рубля над криптовалютой может стать то, что он может активно использоваться как средство платежа, поэтому способен превратиться в «дополнительный аватар национальной валюты». Основное отличие от цифрового рубля также будет заключаться в том, что «золотой рубль» будет направлен не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между третьими странами без участия России.

При этом ранее Reuters сообщал, что Евросоюз продолжает определять сектора российской экономики, против которых можно ввести санкции, и рассматривает вариант введения ограничительных мер против российского золота.

После вторжения в Украину из-за западных санкций Россия оказалась отрезана от классических финансовых потоков и рынков, поэтому внутри страны задумались о переводе активов и расчетов в криптовалюты. Их давно рассматривают как альтернативу международной системе платежей SWIFT из-за анонимности и отсутствия подчинения центральным банкам. Из-за этого значительно возрос интерес к стейблкоинам: их цена обеспечена реальными активами и меньше подвержена волатильности.

Одновременно в России разрабатывается национальная виртуальная валюта, концепцию которой Центробанк представит осенью 2022 года. Разрабатываемый цифровой рубль совместит в себе «все плюсы наличной и безналичной валюты» и станет легальной альтернативой криптовалютам, обещает регулятор.

Ранее сообщалось о дискуссии о судьбе рубля, который продолжает укрепляться, которая идет внутри российской власти. Как сообщает Bloomberg, среди прочих обсуждался даже вариант установить множественный курс рубля, но этот метод был признан неэффективным. В связи с этим власти обсуждают три возможных варианта: дальше ослаблять валютные ограничений для граждан и компаний, создать инструменты, подобные тем, что действовали до 2014 года, когда ЦБ использовал валютные резервы для управления колебаниями валютных курсов в пределах определенного коридора, либо сократить разницу между курсом рубля на рынке и обменным курсом в отделениях банков.

После появления информации о создании цифрового рубля в опросе hh.ru выяснилось, что получать зарплату в новой форме денег готовы 35% респондентов, из которых 29% согласны получать ее в цифровых рублях полностью и 6% — частично. Еще 32% высказались против такого нововведения.