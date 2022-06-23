Более четверти россиян, работающих в сфере образования — 27% — проходят переквалификацию на профессию в IT, следует из результатов исследования платформы GeekBrains. Об этом пишет Forbes.

Также такие курсы пользуются популярностью у людей, трудоустроенных в сфере недвижимости, розничной торговли, финансов, гостиничном и ресторанном бизнесе

В указанном опросе приняли участие более 28 тыс. респондентов из различных российских регионов. Согласно его результатам, среди людей, получающих дополнительное образование на платформе или проходящих переквалификацию, абсолютное большинство — 73% — это взрослые работающие люди в возрасте от 20 до 35 лет, а почти четверть (23%) — в возрасте от 36 до 50 лет. Около половины студентов — наемные сотрудники частных и государственных компаний, а 11% — самозанятые и фрилансеры.

Большинство опрошенных интересуются именно IT-специальностями: треть респондентов, занятых в производстве (34%), строительстве или недвижимости (30%), переквалифицируется именно в этой сфере. Также IT-специалистами хотят стать четверть тех, кто работает в розничной торговле (28%), финансах (28%), образовательных учреждениях (27%), гостиничном и ресторанном бизнесе (26%),

Согласно данным исследования, средний доход респондентов, проходящих курсы по переквалификации, составляет 70 тыс. руб., однако треть участников опроса зарабатывает от 30 тыс. до 60 тыс. руб., а четверть — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. При этом 40% студентов-респондентов готовы вкладывать в образование ежегодно от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Ранее стало известно, что также более половины — 63% — выпускников российских школ хотят получить профессию в области IT, при этом 8% из них интересуются направлением Python-разработки, 6% — веб-разработки, а 4% — Java-разработки.

Как писал TRT на русском, недавно появилась информация о том, что уехавшие из России из-за войны с Украиной IT-специалисты начали возвращаться в страну. С конца февраля Россию покинули не менее 100 тыс. специалистов в этой области, однако 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что большая их часть «уже дома». Это объясняется в том числе беспрецедентными мерами поддержки для работников этой отрасли, которое предложило ранее правительство. Они включали отсрочку от армии и льготную ипотеку для айтишников. Эти меры, как объясняют эксперты, были призваны убедить сомневающихся остаться, а разочаровавшихся и успокоившихся — вернуться на родину и работать здесь, сказано в публикации.