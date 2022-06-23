Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аc-Сауд сообщили о начале новой эпохи сотрудничества в ходе встречи в президентском дворце в столичном районе Бештепе. В ходе переговоров обсуждались вопросы упрощения процедур торговли, расширения партнерства в энергетике, нефтехимии и нефтепереработке.

«Была подчеркнута решимость открыть новую эру двусторонних отношений между странами, включая политические, экономические, военные, оборонные, культурные аспекты», — говорится в сообщении. Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Салман отметили необходимость развивать двусторонний туризм, а также увеличивать турецкие инвестиции в Саудовскую Аравию. Анкара и Эр-Рияд также будут обсуждать региональные вопросы для обеспечения мира и стабильности в двух странах.

Также стороны договорились об увеличении объемов сотрудничества в политике, экономике, культуре, военном деле и обеспечении безопасности, указывает Daily Sabah. «Стороны подчеркнули решимость развивать и поддерживать сотрудничество на основе исторического братства с тем, чтобы вносить вклад в будущее региона», — указано в совместном заявлении.

Турция и Саудовская Аравия как члены G-20 признали большой экономический потенциал двух стран и перспективы проекта «Развития Саудовской Аравии на период до 2030 года». В ходе встречи также достигнута договоренность о взаимной работе по торговле, развитию промышленности, добыче полезных ископаемых, по строительным проектам, транспортной инфраструктуре (включая подрядные работы), продовольственной безопасности, здравоохранению, коммуникационно-информационным технологиям, СМИ и спорту.

Саудовская Аравия выразила благодарность Турции за поддержку кандидатуры Эр-Рияда на проведение EXPO-2030.

Ранее, в среду 22 июня в Анкаре прошла церемония официальной встречи наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. После этого стороны провели переговоры в узком формате и расширенном составе. Тогда состоялся обмен мнениями о событиях, которые выходят на первый план на региональной и международной арене и которым обе стороны придают большое значение, указано в заявлении.

Одновременно в Анкаре прошла встреча турецких и саудовских журналистов, которые собрались, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами в области СМИ. В нем приняли участие главный редактор отдела международных новостей агентства «Анадолу» Фарук Токат, редактор отдела мировых языков агентства Anadolu Эрман Юксель, заместитель генерального директора TRT Хасан Оймез.

В ходе своего выступления Юксель акцентировал внимание на взаимной работе между Anadolu и официальным информагентством Саудовской Аравии (SPA), в том числе по обмену новостями. В ответ председатель правления SPA Фехад Хасан Аль-Агран выразил уверенность, что встреча будет способствовать расширению сотрудничества между СМИ двух стран.