ПОЛИТИКА
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Наследный принц Саудовской Аравии впервые посетил Турцию с официальным визитом
Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман посетил Анкару с официальным визитом. Он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их беседа продолжалась около двух часов. Стороны обсудили политические, экономические, оборонные и культурные вопросы и договорились «начать новую эру сотрудничества в двусторонних отношениях». #trtнарусском #принц #Эрдоган #Анкара
Саудовская Аравия / Others
29 июня 2022 г.
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