Наследный принц Саудовской Аравии впервые посетил Турцию с официальным визитом

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман посетил Анкару с официальным визитом. Он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их беседа продолжалась около двух часов. Стороны обсудили политические, экономические, оборонные и культурные вопросы и договорились «начать новую эру сотрудничества в двусторонних отношениях». #trtнарусском #принц #Эрдоган #Анкара