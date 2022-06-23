Вопрос потенциала российских наемников в Африке снова оказался в центре внимания благодаря докладу экспертной панели ООН, отрывки которого попали в западные издания до публикации. Исследовательская группа выступила с заявлением, что разделенная на части Ливия до сих пор сталкивается с серьезной угрозой в сфере безопасности из-за перенасыщения иностранными боевиками и сотрудниками частных военных компаний (ЧВК). Последнее, подчеркивается в докладе, особенно касается ЧВК «Вагнера».

Спекуляции на тему того, что российские наемники снизили активность на севере Африки, были популярны в последние несколько месяцев в свете боевых действий в Украине. Однако встречались противоположные мнения, согласно которым сотни наемников все еще остаются в той же Ливии, чтобы оказывать поддержку одиозному полевому командиру Халифе Хафтару. Ооновские исследователи приводят конкретные данные: по их словам, в Ливии находятся около 2 тыс. «вагнеровцев» вместе с авиацией и средствами ПВО российского производства.

Кроме того, в этом месяце Госдепартамент выступил с рядом свидетельств, указывающих на продолжающуюся пропагандистскую активность структур, связанных с ЧВК «Вагнера», в Африке. Дипломатическое ведомство США обратило внимание на то, что близкие к этому «бренду» ресурсы по-прежнему пытаются укоренить в общественном мнении африканских стран уверенность в российском правительстве, чьи интересы, как принято считать, представляют «вагнеровцы», с целью расширения военно-политического влияния на локальных уровнях.

Отдельным фактором укоренения веса российских наемников на континенте могут стать последствия кризиса продовольственных поставок, возникшего из-за войны в Украине, предупреждают в экспертной среде.

Катастрофические цены

Страны Африки импортировали 44% пшеницы из России и Украины, свидетельствуют данные за период с 2018 по 2020 годы. Набирающий обороны кризис поставок для них становится особенно болезненным. Африканский банк развития (АБР) сообщает, что локальные игроки сейчас сталкиваются с нехваткой как минимум 30 млн метрических тонн продовольствия. В первую очередь это касается пшеницы, кукурузы и соевых бобов. «Африка не контролирует производственные или логистические цепочки и полностью зависит от ситуации», — сказал президент Сенегала Маки Салл.

Рост стоимости продовольствия происходит в политически сложное время для ряда стран континента. Анголу и Кению в конце этого года ждут президентские выборы. За ними, в 2023 году электоральный цикл поглотит Судан и Демократическую Республику Конго.

Партия Народное движение за освобождение Анголы, которая находится у власти с момента обретения независимости в 1975 году, демонстрирует стремление к сохранению наработанного за долгие годы политического капитала, несмотря на то, что, по словам исследователей, против нее формируется широкий фронт оппозиции. В Кении наблюдатели не исключают того, что потенциальные результаты голосования могут быть оспорены. В 2007 году такая ситуация обернулась мощными народными столкновениями.

В Судане армейские круги публично дают понять, что ничто не помешает проведению ожидаемых выборов 2023 года, которые должны подвести черту под долгим транзитным периодом. Однако мало кто сомневается, что ЧВК «Вагнера», которая прочно закрепилась в этой стране, будет молча наблюдать за электоральным процессом, не попытавшись прямо или опосредованно изменить баланс сил в пользу «выгодных» политических фигур.

Затянувшийся конфликт между базирующимся в Киншасе правительством Демократической Республики Конго и радикальными группировками по-прежнему представляет угрозу с точки зрения стабильного управления. Эта проблема в сфере безопасности поднимает вопрос, не столкнется ли потенциальное переизбрание президента Феликса Чисекеди с препятствиями.

Растущая уязвимость

Свежее исследование Oxford Economics Africa содержит прогноз, согласно которому рост цен на продовольствие чреват для Африки социальными столкновениями. Авторы доклада признают, что региональные игроки сейчас пытаются минимизировать соответствующие риски. Так, Египет и Нигерия отложили планы по сокращению субсидий на некоторые продукты питания и топливо, в то время как Марокко, Кения и Бенин пошли на повышение минимальной заработной платы. Южная Африка продлила ежемесячные выплаты безработным и временно ограничила налог на топливо.

Однако эксперты, по-видимому, считают это лишь паллиативными мерами, способными остановить негативные тенденции только на время.

Рейтинговое агентство Moody's выступило с заявлением, что ожидает скачка социальных и политических рисков в течение следующих 18 месяцев на Ближнем Востоке и в Африке из-за устойчивости глобального шока вокруг цен на продукты питания и энергоносители. «Несмотря на то, что регион может получить некоторую помощь от международного сообщества доноров, она вряд ли полностью защитит уязвимые домохозяйства, учитывая вероятную нехватку таких основных продуктов питания, как зерновые», — сказал Аурельен Мали, старший вице-президент Moody's.

По данным международного агентства, Мозамбик, Того, Тунис и Намибия возглавляют список наиболее уязвимых с точки зрения политических волнений игроков, учитывая их внушительную зависимость от импорта энергоносителей и продуктов питания.

Приглашение для наемников

Эксперт в сфере безопасности Рафаэль Паренс обращает внимание на то, что Африка имеет давний опыт выживания в контексте голодных бунтов и связанных с ними политических потрясений. Исследователь напоминает, что в 2007-2008 годах рост цен на продовольствие уже приводил к серьезным волнениям, которые охватили 14 государств региона. Однако нынешняя ситуация отличается появлением нового факторообразующего компонента — это повышенный интерес к континенту российских наемников.

По оценкам Паренса, в условиях социальных беспорядков, особенно на фоне запланированных выборов в ряде государств, местные политические лидеры, опасаясь за сохранность своих позиций, могут пойти на превентивные меры, обратившись за помощью в сфере безопасности к иностранным частным военным компаниям. Учитывая снижение военной активности в Африке ряда западных государств с тяжелым колониальным прошлым, «бренд» ЧВК «Вагнера» может оказаться в центре внимания, рассуждает исследователь.

Потенциальные «продовольственные» волнения, предстоящие выборы и слабая защищенность от угрозы радикальных формирований могут сформировать ситуацию «идеального шторма», который откроет для российских «солдат удачи» окно возможностей с точки зрения расширения военно-политического влияния, рассуждает Паренс. Исследования о сохраняющемся — вопреки продолжающейся войне в Украине — потенциале ЧВК «Вагнера» в Африке не оставляют никаких сомнений, что боевая структура вряд ли откажется воспользоваться ситуацией.