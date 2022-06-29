Количество жертв в результате землетрясения в Афганистане продолжает расти

Ночью 22 июня на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Погибли более тысячи человек, еще более полутора тысяч получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов, поиски выживших и погибших. За последние 10 лет землетрясения в стране унесли жизни более 7 тысяч человек. #trtнарусском #афганистан #землетрясение #жертвы #спасатели #новости #трт