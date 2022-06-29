Беспилотник «Акынджи» установил новый рекорд высоты

Беспилотный летательный аппарат «Байрактар Акынджи» установил новый рекорд высоты. 22 июня БПЛА поднялся на высоту 13 тысяч 716 метров, проведя в воздухе более 20 часов. После испытания «Акынджи» вернулся в испытательный центр при аэропорте Чорлу. Прошлый рекорд высоты, установленный БПЛА, — 12 тысяч метров. #trtнарусском #Аканджи #Байрактар #Турция #рекордвысоты #дроны #беспилотник #akinci #техника