ПОЛИТИКА
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Беспилотник «Акынджи» установил новый рекорд высоты
Беспилотный летательный аппарат «Байрактар Акынджи» установил новый рекорд высоты. 22 июня БПЛА поднялся на высоту 13 тысяч 716 метров, проведя в воздухе более 20 часов. После испытания «Акынджи» вернулся в испытательный центр при аэропорте Чорлу. Прошлый рекорд высоты, установленный БПЛА, — 12 тысяч метров. #trtнарусском #Аканджи #Байрактар #Турция #рекордвысоты #дроны #беспилотник #akinci #техника
Байрактар / Others
29 июня 2022 г.
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