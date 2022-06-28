ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Усилия Анкары по урегулированию зернового кризиса дали первые результаты
Тонны зерна в Украине простаивают на складах из-за невозможности экспорта в условиях продолжающейся войны. Кроме того, на подходе сбор новой партии урожая. Накануне Турция провела переговоры с Россией и Украиной о создании безопасного коридора в Черном море для вывоза собранного зерна. #trtнарусском #украина #турция #зерно #кризис
Усилия Анкары по урегулированию зернового кризиса дали первые результаты / Others
28 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us