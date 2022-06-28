Усилия Анкары по урегулированию зернового кризиса дали первые результаты

Тонны зерна в Украине простаивают на складах из-за невозможности экспорта в условиях продолжающейся войны. Кроме того, на подходе сбор новой партии урожая. Накануне Турция провела переговоры с Россией и Украиной о создании безопасного коридора в Черном море для вывоза собранного зерна. #trtнарусском #украина #турция #зерно #кризис