Сейчас в Германии находятся около 800 тыс. украинцев, уехавших из страны после вторжения России 24 февраля. При этом более 200 тыс. из них в возрасте старше 15 лет не смогли найти работу и зарегистрировались в центрах занятости, сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству.

Чаще всего беженцы из Украины ищут работу в Баварии (42 тыс. человек), на втором и третьем местах по численности желающих работать украинцы, зарегистрированные в земле Северный Рейн-Вестфалия (32 тыс.) и Баден-Вюртемберг (27 тыс.). В столице Германии Берлине около 13 тыс. беженцев встали на учет в центре занятости из-за невозможности самостоятельно найти работу.

Число зарегистрированных в центрах занятости Германии украинцев быстро растет: еще на прошлой неделе, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, там было всего 100 тыс. регистраций.

Ранее сообщалось, что из более чем 800 тыс. прибывших в страну украинцев лишь 8% к началу июня смогли получить вид на жительство, еще 30% добились получения временного вида на жительство.

С 1 июня беженцы из Украины могут получать пособия от центров занятости Германии. Они могут подать соответствующее заявление в течение трех месяцев, однако для этого нужен вид на жительство или документ из центра миграции. До того к беженцам применяются нормы местного закона о льготах для лиц, ищущих убежища в стране.

Ранее председатель Конференции министров внутренних дел Германии Йоахим Херман опроверг заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который сообщил, что украинским беженцам в Германии «не рады». «Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности», — отметил министр. Херман подчеркнул, что жители Германии готовы помогать украинцам и спустя четыре месяца после военного вторжения России в соседнюю страну, и напомнил о немецкой культуре гостеприимства. Он назвал высказывания украинского дипломата оскорблением для тысяч немецких семей, которые по-прежнему готовы приветствовать беженцев в своих домах. По словам Хермана, большинство украинок, с которыми он беседовал, назвали «феноменальным то, как хорошо их здесь приняли».