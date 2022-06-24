Автомобили Tesla с 1 июля до конца лета не смогут приближаться к району Бэйдайхэ городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в местной полиции. Именно там каждое лето проводится «секретное собрание руководства Коммунистической партии Китая».

Ранее въезд электрокаров Tesla запретили в городе Чэнду, куда приезжал китайский лидер Си Цзиньпин. Тогда о запрете для этих автомобилей на въезд в город стало известно из социальных сетей: пользователи публиковали видео, как полиция эвакуирует электрокары с городских улиц.

Принятые в Бэйдайхэ меры также касаются «государственных дел», сообщил источник агентства, и о них будет объявлено официально.

Бэйдайхэ — это курортный район на берегу Желтого моря к востоку от Пекина, где традиционно проводится «летний конклав» высокопоставленных китайских чиновников из КПК. Они за закрытыми дверями обсуждают политические и кадровые решения, а даты этого ежегодного собрания не афишируются.

В прошлом году китайские военные уже запретили автомобилям Tesla парковать американские электрокары вблизи военных баз или на территории проживания сотрудников ведомства. Они ссылались на соображения безопасности и утверждали, что установленные в автомобилях видеокамеры могут использоваться для съемки с целью получения секретных сведений.

До этого генеральный директор Tesla Илон Маск выступил с публичным заявлением о том, что электромобили ее производства «не шпионят» ни в Китае, ни где-либо еще, и заверил, что, если такое произойдет, компания прекратит работу. Через несколько месяцев Tesla сообщила, что все данные, которые получают продаваемые ею в Китае электрокары, не покидают территорию страны.

Беспокойство властей КНР вызвало то, что электрокары Tesla оснащены несколькими внешними камерами, которые помогают водителям лучше ориентироваться при парковке, смене полосы движения, обгоне и других маневрах. «Контроль над использованием, передачей и хранением этих сведений представляет собой актуальную проблему для отрасли и регулирующих органов по всему миру», — говорится в публикации Reuters. В правительстве КНР также опасаются сбора информации о маршрутах автомобилей и синхронизации систем машин со смартфонами. По мнению Пекина, эти данные могут в итоге оказаться не только у Tesla, но и у американских военных.

При этом Китай является для Tesla одним из крупнейших рынков сбыта готовой продукции и производственной площадкой, на которой выпускаются модели Model 3 и Model Y. В 2021 году завод-производитель электрокаров в Шанхае изготовил около половины из 936 тыс. автомобилей этой фирмы. В июне 2022 года, согласно производственному плану, там должны выпустить более 71 тыс. машин.