Газета The Wall Street Journal негативно отозвалась о предложении Белого дома по налоговым каникулам на топливо.

Как сообщается в публикации «Газовые каникулы от реальности», это вряд ли сможет решить проблему топливного кризиса. Зато такой ход может привлечь избирателей к поддержке Демократической партии, которой в преддверии промежуточных выборов в Конгресс нужны новые голоса.

Отказ от топливного налога на три месяца может снять раздражение части американцев, однако нет гарантии, что эти меры действительно сработают. Есть шанс, что люди не заметят снижения цен на топливо, если стоимость нефти продолжит расти.

«Энергетическая политика господина [Джо] Байдена представляет собой мешанину непоследовательности. Он хочет получить политическое послабление от высоких цен на горючее, однако только для того чтобы пройти через следующие выборы, — сказано в статье. — То, что необходимо топливной промышленности США и американским потребителям, — это постоянные нормативные каникулы для увеличения внутренней добычи. Все остальное является каникулами от реальности».

Ранее Байден призвал конгресс отменить федеральный топливный налог в США. Сейчас при покупке галлона (3,785 литра) бензина оплачивается налог в 18 центов, а дизеля — 24 цента. При этом президент признал, что это решение не позволит обеспечить достаточное снижение стоимости горючего в стране в краткосрочной перспективе, но это позволит «хоть немного облегчить ситуацию».

До этого стало известно, что Байден может задействовать закон о продукции военного назначения, чтобы увеличить объемы нефтепереработки в США. Этот закон использовался еще во времена Корейской войны, он позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и фактически устанавливать контроль над секторами гражданской экономики.

При этом сообщалось, что у нынешнего американского президента появился новый конкурент из числа республиканцев. Последний опрос среди сторонников этой партии в штате Нью-Гэмпшир возглавил губернатор Флориды Рон Десантис, набрав 39% поддержки, а бывший глава государства Дональд Трамп занял второе место с 37%.