Каждый пятый уволенный россиянин имеет достаточно денег, чтобы не работать до конца жизни. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter, в котором приняли участие более 7 тыс. безработных.

При этом абсолютное большинство жителей России все же жалуется на финансовые трудности в той или иной степени. О них сообщили девять из десяти опрошенных, а 30% рассказали, что имеют серьезные денежные затруднения. Около половины — 44% — посчитали, что справляются с финансовыми трудностями, а 14% назвали свои сложности с деньгами незначительными.

Согласно исследованию HeadHunter, 26% оставшихся без работы могут не искать ее еще три месяца, а финансовые проблемы через месяц начнутся у 21%. При этом 19% опрошенных отметили, что даже если не будут работать до конца жизни, с финансовыми проблемами не столкнутся. В опросе HeadHunter 2021 года таких было всего 3%. Средняя продолжительность поиска работы в апреле 2022 года при этом составила 6,4 месяца, следует из информации Росстата.

Как рассказали респонденты, финансовую независимость им обеспечивают сбережения (67%), поддержка со стороны семьи (около 33%) и компенсация от бывшего работодателя (13%). Комфортнее всего себя ощущают IT-специалисты и специалисты по закупкам, так как именно среди айтишников самое большое число респондентов с «подушкой безопасности» — 82%.

При этом в 2022 году портрет безработного серьезно поменялся, отметил в комментарии изданию профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В пандемию теряли места низкоквалифицированные работники, сейчас же в зоне риска менеджеры уходящих из России иностранных компаний, пояснил он и отметил, что это в большинстве своем высококвалифицированные работники с высокими доходами и зарплатными ожиданиями, которые могли скопить «подушку безопасности».

Ранее TRT на русском писал, что более четверти россиян, работающих в сфере образования — 27% — проходят переквалификацию на профессию в IT. Также в эту сферу хотят уйти треть людей, занятых в производстве (34%), строительстве или недвижимости (30%), четверть тех, кто работает в розничной торговле (28%), финансах (28%), гостиничном и ресторанном бизнесе (26%).