О том, что Германия должна избавиться от односторонней экономической зависимости от КНР, официальные лица европейской страны теперь говорят в открытую. После того как месяц назад минэкономики ФРГ отказалось дать автопроизводителю Volkswagen гарантии на новые инвестиции в Китай из-за опасений по поводу нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где у концерна есть завод, Берлин интенсифицировал ревизию всего спектра взаимодействия с азиатской державой. Этот курс взят в сфере инвестиций и энергетики.

Как заявила статс-секретарь при министре по вопросам экономики и защиты климата Франциска Брантнер, намерение германской стороны двигаться к большей стратегической автономии в экономике имеет, с одной стороны, российский аспект, а с другой — китайский. Оба они продиктованы принципами ценностно-ориентированной политики. «Слишком долго мы действовали по принципу: покупать там, где дешевле», — подчеркнула она. Сейчас европейская страна, по ее словам, работает над новой сырьевой стратегией и диверсификацией цепочек поставок.

В вопросе импорта редкоземельных элементов Германия зависит от китайской продукции на сто процентов. «Из-за экспоненциального роста спроса есть риск того, что эти существующие зависимости будут еще больше углубляться», — предупреждает Бернд Шефер, глава крупнейшего в мире консорциума в сырьевом секторе EIT Raw Materials.

Однако критика в сфере защиты прав человека совсем не обязывает западные страны к делу: когда речь заходила о выгоде, Берлин не раз показывал себя скорее расчетливым прагматиком, нежели адвокатом базовых принципов гуманизма.

Да и сама идея формирования стратегической автономии нравится в Германии не всем: около 300 компаний из Саксонии, которые торгуют с КНР, хотели бы расширить контакты в этом направлении. И это несмотря на все политические риски. «Не стоит забывать, что нигде в мире нет рынка сбыта или предложения, который хотя бы приблизился по масштабам к китайскому», — отмечает Ларс Филер, управляющий директор Дрезденской торгово-промышленной палаты.

Крупнейший партнер

На протяжении последнего десятилетия Китай находился на втором и первом местах среди получателей прямых иностранных инвестиций из Германии за пределами Европы. Тенденция начала набирать обороты после финансового кризиса 2008 года.

Немецкие инвестиции в Китай продемонстрировали падение в начале 2020 года, на заре пандемии, однако, затем снова показали рост: к концу 2021 года, как свидетельствуют данные Немецкого федерального банка, чистые прямые иностранные инвестиции ФРГ в материковый Китай и Гонконг выросли до 6,4 млрд евро. Это почти вдвое больше, чем допандемийные показатели.

Ситуация принесла выгоду Берлину дома и помогла увеличить занятость. Йорг Вуттке, руководитель Торговой палаты ЕС в КНР, приводит в качестве примера миллионы рабочих мест в Германии, созданных благодаря взаимодействию с Пекином. Другой элемент общей картины — торговля. Вуттке обращает внимание: «Каждый день мы экспортируем товары на сумму 600 млн евро в Китай. Китайцы ежедневно экспортируют в Европу товаров на 1,3 млрд евро».

Впрочем, призывы «освободиться» от чрезмерной зависимости зазвучали в ФРГ еще в 2020 году, когда цепочки поставок начали давать сбои после первых карантинных мер. Нынешние шаги Пекина в реализации политики «нулевой терпимости» к COVID-19 только усилили европейские фобии. Отдельную роль при этом сыграло беспорядочное функционирование двустороннего инвестиционного договора между Китаем и Европой.

Специалисты дают пессимистичные прогнозы. «Границы Китая, закрытые для пассажирских перевозок в течение 2,5 года, и нынешние карантины в ряде крупных китайских городов, по всей вероятности, будут усиливать эту тенденцию в том, что касается европейско-китайских и германо-китайских экономических отношений», — прогнозирует министерство экономики Саксонии.

На игле импорта

Европейская бюрократия уже активно разрабатывает общую программу снижения сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков. Это предполагает увеличение инвестиций в экономику замкнутого цикла, а также раскрытие потенциала европейских месторождений. «Мы предпочитаем импортировать из третьих стран и закрываем глаза на экологические и социальные последствия, которые там возникают, не говоря уже об углеродном следе нашего импорта», — сетовал Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.

Смена парадигмы не может не повлиять на партнерство с Китаем.

Выработка стратегии в отношении КНР ведется и на национальных уровнях. В своем коалиционном соглашении правительство Германии в лице социал-демократов, либералов и «зеленых» отмечало необходимость артикуляции всеобъемлющего подхода к политике Пекина. Отношения с ним, отмечали авторы документа, должны базироваться на принципах не только партнерства, но в то же время конкуренции и системного соперничества. Детальной проработкой этой «китайской» стратегии в настоящее время занимается министерство иностранных дел ФРГ.

Война в Украине не может не оказать влияние на фундаментальные принципы этой политики. Так, в одной из своих публикаций исполнительный директор исследовательского центра MERICS Микко Хуотари отметил, что взаимодействие с Китаем следует калибровать в зависимости от степени его поддержки в адрес Кремля. «Пекин рискует создать серьезные трещины или даже разрывы в основе европейско-китайского сотрудничества, если будет систематически противодействовать европейской политике санкций», — пояснил исследователь.

Но увеличение дистанции с КНР чревато для Германии серьезными стратегическими противоречиями в том же вопросе энергетической безопасности. Так, например, это может нанести удар по ее желанию отказаться от ископаемого топлива.

Для того, чтобы снизить зависимость от нефти и газа, Берлин планирует приучить население к использованию солнечных панелей на крышах, однако одним из важнейших материалов, применяемых при изготовлении подобных батарей, является поликремний. По иронии судьбы, 40% его мирового производства локализовано в Китае, в том числе в провинции Синьцзян, на родине уйгуров.

Так что формирование стратегической автономии в экономике может так и остаться для Германии красивой идеей, пригодной только для популистских заявлений.