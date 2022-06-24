Власти Германии предупредили о возможной остановке работы некоторых секторов экономики, которая может случиться из-за дефицита газа. Об этом в интервью Spiegel рассказал министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек.

«Все рыночные процессы будут приостановлены. Это будет катастрофа для некоторых отраслей. И мы говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени, — сообщил он. — Мы говорим о людях, которые лишатся работы, и регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы». Министр допустил, что в этом случае Германию будет ждать «трудное время, особенно зимой».

Тем не менее жителей страны эти трудности сплотили, подчеркнул Хабек. По его словам, немцы согласны с введенными против России из-за вторжения в Украину санкциями и готовы терпеть некоторые лишения. «Это мощный ответ на попытку Владимира Путина расколоть наше общество через повышение цен», — сказал вице-канцлер.

Правительство Германии делает все, чтобы стабилизировать ситуацию: ищет новые источники поставок, развивает инфраструктуру, добавил он. Министр в очередной раз призвал жителей страны сократить потребление газа, но признал, что для некоторых категорий населения это может быть сложнее, чем для других.

Ранее Хабек говорил, что сокращение поставок газа в Германию из России можно считать показателем эффективности санкций и что Москва ничего не может приобрести на деньги от поставок энергоносителей, так как Евросоюз ограничил список товаров и услуг, которые она может импортировать.

При этом министр отмечал, что Германия повысила степень риска в соответствии с национальным планом действий при ограничении поставок газа до второго уровня из трех. Он назвал ограничение поставок газа оружием, которое Россия использует против его государства. На этом уровне германские власти усилят мониторинг газового рынка и разрешат расконсервацию части угольных ТЭС. Второй уровень подразумевает дефицит поставок или рост спроса при достаточных резервах, третий и последний — физический дефицит и необходимость экономии вплоть до выборочных отключений под госконтролем.

В середине июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки из-за задержки ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая», которая произошла по вине германской Siemens. Тогда в компании утверждали, что произведенные в Канаде турбины для газопровода невозможно получить из-за санкций. После этого «Газпром» вывел из эксплуатации еще один двигатель на «Портовой» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта, и производительность станции снизилась до 67 млн куб. м газа в сутки.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявлял, что его страна изучает способы обеспечить поставки газа по «Северному потоку», чтобы не доставлять проблем «одному из ближайших друзей и союзников» — Германии.