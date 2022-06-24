С 2023 года демонстрационный экзамен в колледжах России станет обязательной формой государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

«С 2023 года практически по всем специальностям среднего профессионального образования будет проводиться демонстрационный экзамен в качестве обязательной формы государственной итоговой аттестации», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Там указано, что демонстрационный экзамен подразумевает решение студентами задач в условиях, максимально приближенных к реальным производственным. Оценку при этом ставят эксперты из индустрии, а по итогам экзамена потенциальные работодатели могут предложить выпускнику дальнейшее трудоустройство.

Также Минпросвещения заявило, что в списке программ подготовки в учреждениях среднего профессионального образования появились новые профессии и специальности. «В том числе были утверждены «Интеллектуальные интегрированные системы», «Биотехнология пищевой промышленности», «Безопасность на акватории», «Кино- и телепроизводство», «Агромелиорация и другие», — сказано в сообщении.

Всего в этот перечень входят 389 профессий и специальностей, среди них 12 новых, в том числе «Оператор технической поддержки», «Организация воздушных перевозок и авиационных работ», «Контролер измерительных приборов» и «Обеспечение деятельности службы занятости населения». Также по программам специального профессионального образования будут обучать специалистов по некоторым направлениям пищевой промышленности.

При этом самыми популярными профессиями, судя по числу сдающих экзамены по этим направлениям, стали «Повар, кондитер», «Информационные системы и программирование», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», а также «Программные решения для бизнеса» и «Электромонтаж».

«Новый перечень включает широкий набор квалификаций и дает студентам право выбора образовательной траектории, исходя из конкретной ситуации на рынке труда, а у колледжей появляется больше свободы для оперативного реагирования на вызовы, связанные с изменениями в отраслях», — заявил по этому поводу глава ведомства Сергей Кравцов.

В 2022 году такие учебные заведения должны выпустить около 800 тыс. специалистов, и в июне процедуру демонстрационного экзамена пройдут более 180 тыс. выпускников. До конца года демонстрационный экзамен сдадут более 290 тыс. студентов, обучающихся по 300 специальностям.