Этим летом ЖК «River Park Towers Кутузовский» откроет пляжные зоны на пяти небоскребах, пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу девелопера проекта «Аеон Девелопмент».

Общая площадь пляжной зоны составит около 2,5 тыс. кв. м., и на ней будут располагаться джакузи, лежаки, душевые кабины, санузлы и места для занятий йогой. Также для посетителей пляжа на крышах будут работать кухни с грилями. Ожидается, что также там построят беседки в стиле эскимосских иглу, рассчитанные на 4-8 человек, с обогревом, современной аудиосистемой, доступом в интернет и зарядными устройствами.

«Для каждой кровли и пляжной площадки разработан комплексный проект озеленения, адаптированный под климат высоких этажей, — рассказывают представители застройщика. — Растения подобраны таким образом, чтобы крыши оставались декоративными круглый год. С помощью деревьев и кустарников в кадках будет поддерживаться зонирование пространства, что позволит сделать пребывание в зоне джакузи приватным».

Пляжная зона на расстоянии 180 м от земли будет одной из самых высокорасположенных в мире. Проект по созданию пляжей на крышах небоскребов станет первым подобным в России. Сам высотный жилой комплекс премиум-класса в районе Кутузовского проспекта в Москве «River Park Towers Кутузовский» будет состоять из пяти зданий высотой 45-46 этажей общей площадью 184 тыс. кв. м.

Крыши московских новостроек становились эксплуатируемыми и раньше: так, на кровле одного из новых ЖК на «Курской» в этом сезоне планируют сделать зоны для барбекю.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось 13 новых зон отдыха у воды. Самыми крупными из столичных пляжей являются «Левобережный» (САО), «Тропарево» (ЮЗАО), Мещерский пруд (ЗАО), «Серебряный Бор» (2 и 3) (СЗАО), «Строгино» (СЗАО), «Борисовские пруды» (ЮАО), Школьное (ЗелАО), Белое (ЮВАО) и Черное (ЮВАО) озера, а также обновленный парк Северного речного вокзала.

В середине июня стало известно, что в России начался дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах, из-за ушедших с рынка на фоне санкций зарубежных компаний. Из-за этого российские застройщики начали обращаться к поставщикам скоростных лифтов из КНР и Турции. Если же замена не будет найдена, это мало отразится на массовом жилье, но станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь — для строительства небоскребов, рассказали тогда эксперты.