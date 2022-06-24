Пара из России 23 июня впервые связала себя узами брака при помощи аватаров в метавселенной Decentraland. Как пишет RTVI, основатель Maff Ecosystem Алексей Помыканов и создательница онлайн-системы «Адвокаты Здоровья» Ангелина Свиридова до виртуальной церемонии зарегистрировали брак в реальном загсе, а потом решили организовать празднование в виртуальной реальности. Они приняли такое решение из-за того, что некоторые из их близких не могли посетить их свадьбу оффлайн.

До торжества молодожены объявили сбор донатов на «строительство свадьбы и новой семьи» заранее на сайте, где анонсировалось мероприятие. Тех гостей, кто по каким-то причинам не смог присоединиться к церемонии в Decentraland, пара пригласила посмотреть трансляцию празднования на YouTube. В ходе свадьбы состоялся диджей-сет, виртуальный банкет с фруктами и шампанским, коллективные фото аватаров, ритуал выкупа невесты за ракушки и игры в виде тестов с проверкой на то, насколько хорошо гости знают молодоженов.

На праздновании дресс-код отсутствовал, однако приглашенных предупредили, что от внешнего вида зависит, как их аватары будут выглядеть на сделанных фотоснимках. Для покупки виртуальных нарядов гостям предложили воспользоваться маркетплейсом Decentraland.

По словам новобрачной, единственным минусом виртуального торжества оказалась сложность организации и отсутствие примеров, на которые можно было бы ориентироваться. «Мы первые в России, кто делает свадьбу в метавселенной, поэтому не у кого было даже подглядеть», — сообщила она.

После свадьбы молодожены открыли в Decentraland собственное свадебное агентство, чтобы консультировать другие пары, желающие отметить свадьбу в метавселенной.

Decentraland — это одна из крупнейших платформ виртуальной реальности, которая работает на блокчейне Ethereum.

В начале июня в России состоялась первая в истории свадьба в метавселенной, которая обошлась молодоженам Антону Кофанову и Ирине Голубовской в 3 млн руб. Место для проведения церемонии пара создала самостоятельно, потратив на это две недели. Поскольку VR-шлемов у них было всего 28, гостям приходилось подключаться по очереди.

Ранее стали появляться первые истории о домогательствах в метавселенных. В начале года 43-летняя Нина Джейн Патель из Лондона заявила о харассменте в виртуальном игровом пространстве: на персонаж, который она создала в метавселенной Horizon Venues, напали трое аватаров-насильников.