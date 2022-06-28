ПОЛИТИКА
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Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе делимитации границ
Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхур Байрамов завершили переговоры в Баку. Стороны обсудили трехсторонний формат взаимодействия между Арменией, Азербайджаном и Россией. По словам министра иностранных дел России, Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе по делимитации и демаркации границ. #trtнарусском #Лавров #ДжейхурБайрамов #переговорывБаку #trtнарусском #трт #баку
вамука / Others
28 июня 2022 г.
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