Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе делимитации границ

Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхур Байрамов завершили переговоры в Баку. Стороны обсудили трехсторонний формат взаимодействия между Арменией, Азербайджаном и Россией. По словам министра иностранных дел России, Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе по делимитации и демаркации границ. #trtнарусском #Лавров #ДжейхурБайрамов #переговорывБаку #trtнарусском #трт #баку