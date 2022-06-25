С начала июля количество авиарейсов из России в Измир увеличится с двух до пяти, сообщает Ассоциация туроператоров России. Это расширит возможности россиян, решивших отдохнуть на Эгейском море в Турции.

Как отмечают представители туриндустрии, авиакомпания Pegasus будет осуществлять вылеты туда по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Местные курорты пользуются популярностью среди россиян, говорят они, причем особенно востребованы Дидим, Кушадасы и Чешме. Там россияне предпочитают останавливаться в четырех- и пятизвездочных отелях.

«Мы работаем более чем с 50 объектами размещения в провинциях Измир и Айдын, многие из которых на квотных контрактах, что позволяет нам быть более гибкими не только в подтверждении броней, но и в ценовой политике», — сообщили по этому поводу в ANEX Tour. В компании также отметили, что, несмотря на то, что в некоторых курортных зонах большинство отелей работает на базе завтраков, например в Алачаты и Оздере, пока в общих продажах заявок лидирует классический и привычный россиянам формат «все включено». «Однако в июне наблюдается рост бронирований на курорты, в том числе более европейского формата (Алачаты, Оздере, Гумульдур)», — сказали представители туроператора.

Десятидневный отдых в четырехзвездочном отеле в Чешме обойдется минимум в 175 тысяч руб., в то время как аналогичный отпуск в пятизвездочной гостинице в Дидиме будет стоить от 232 тысяч руб.

Ранее сообщалось, что граждане России оказались в числе лидеров по уровню турпотока в Стамбул. Число посетивших этот город зарубежных туристов в мае выросло на 264,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число посетителей города составило 1 402 366 человек. Помимо России, лидирующими по уровню турпотока в Стамбул странами стали Германия, Иран, США и Великобритания.

До этого TRT на русском писал, что в мае выросли и объемы продажи недвижимости иностранцам в Турции — на 235,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего квартир и домов в мае скупили россияне — 1 275 объектов, на втором месте по итогам мая оказались граждане Ирана, которые приобрели 736 единиц недвижимости, за ними следуют граждане Ирака — 617 квартир.