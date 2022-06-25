Турецкая компания Miray Cruises 16 июля совершит на лайнере Astoria Grande первый рейс по Черному морю из Сочи в Стамбул. О том, что появился еще один способ попасть в Турцию из России, сообщил Ростуризм в своем Telegram-канале.

Лайнер будет выходить из порта Сочи каждую субботу и находиться в пути семь ночей. Российские туристы могут забронировать путешествие до октября 2022 года. Каждую неделю программа круиза будет меняться. На выбор туристам предлагаются три маршрута, включающие посещение Стамбула, Трабзона, Чешме, Синопа и Бозджаада.

«Каждую неделю программа круиза будет отличной от предыдущей. Это позволит туристам получить возможность за 14-дневный круиз насладиться полноценным отпуском, ощутив все разнообразие курортов солнечной и приветливой Турции»,— отметили в Ростуризме.

Первый международный круиз из порта Сочи был намечен на 2 апреля. Однако сроки были скорректированы.

Лайнер Astoria Grande рассчитан на 1382 пассажира. В туриндустрии пояснили, что недельный тур на одного человека начинается от 78 тысяч рублей. В эту сумму входит размещение в двухместной каюте без окна. При этом самый дорогой тур обойдется в 240 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у российских туристов появится больше возможностей отдохнуть на Эгейском море в Турции — со 2 июля в Измир будут чаще летать рейсы из России. Как отмечают представители туриндустрии, авиакомпания Pegasus будет осуществлять вылеты туда по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Местные курорты пользуются популярностью среди россиян, говорят они, причем особенно востребованы Дидим, Кушадасы и Чешме. Там россияне предпочитают останавливаться в четырех- и пятизвездочных отелях.

Граждане России оказались в числе лидеров по уровню турпотока в Стамбул, писал писал TRT на русском. Число посетивших этот город зарубежных туристов в мае выросло на 264,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число посетителей города составило 1 402 366 человек. Помимо России, лидирующими по уровню турпотока в Стамбул странами стали Германия, Иран, США и Великобритания.