Департамент полиции Чикаго объявил о новой политике, согласно которой сотрудникам запрещается бегать за мелкими преступниками, если они совершили незначительные правонарушения или просто отказались от контакта с полицейскими. Об этом пишет New York Post.

«Воздействие на преступность было изучено, и мы можем сказать, что это сделало жизнь населения более безопасной на протяжении последних десяти лет, — заявил глава полиции Дэвид Браун. — Сотрудники департамента должны рассмотреть альтернативы пешему преследованию, если обстоятельства создают особенно высокий риск для сотрудников департамента или общественности».

Офицерам запрещено идти или бежать за подозреваемым «исключительно на основании реакции человека на присутствие полиции».

При этом полицейским разрешается начать погоню, если они считают, что человек совершает или собирается совершить уголовное преступление, к примеру, нанести побои или сесть за руль в нетрезвом виде.

В декабре прошлого года в Лос-Анджелесе полицейский случайно застрелил в ходе поимки преступника 14-летнюю латиноамериканскую девочку. При ликвидации мужчины одна из выпущенных полицейским пуль попала в стену примерочной, в которой была девочка, от ранения ребенок скончался.

Также в 2021 году произошел инцидент с представителем калифорнийской полиции, который избил ребенка-аутиста. Офицер полиции Вакавилла подошел к 17-летнему Престону Вульфу, которого принял за нарушителя, и риказал мальчику сесть, и тот подчинился. Однако когда офицер начал вести себя агрессивно, подросток испугался и попытался отойти, что полицейский принял за попытку к бегству, после чего он Вульфа на землю, избил и задержал его на глазах у свидетелей. После этого видео жесткого задержания, в ходе которого правоохранитель с силой швыряет юношу на асфальт и бьет его по лицу, оказалось в интернете. Полицейский был привлечен к ответственности.