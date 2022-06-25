Глава Ассоциации производителей обуви Турции Ахмет Айдан рассказал Anadolu, что страна входит в число ведущих производителей обуви в мире из-за высокого качества продукции. Это отражается на показателях экспорта, которые по итогам 2021 года достигли $1 млрд.

«Спрос на турецкую обувь растет повсеместно, особенно в Испании, Португалии, Франции, Нидерландах и Бельгии. Мы постоянно расширяем нашу долю на европейском рынке», — подчеркнул он.

Айдан также отметил, что только за первые пять месяцев 2022 года экспорт продукции обувной промышленности Турции достиг отметки в $600 тыс. До конца года ассоциация планирует значительно увеличить поставки продукции, уточнил он.

Производители обуви из Турции принимают участие во многих международных выставках, отметил Айдан. Это позволяет учитывать тенденции на мировом рынке и разрабатывать новые модные модели.

«Турецкие предприятия производят обувь очень высокого качества. Из-за войны между Россией и Украиной покупатели обуви в Европе переключили внимание на Турцию, — сказал эксперт. — В ярмарке, которую мы организуем в сентябре, примут участие представители Италии, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Германии». Турция фактически стала одним из центров притяжения мировой обувной промышленности, и это очень радует представителей отрасли, заключил он.

В конце мая стало известно, что в России откроются новые торговые точки с известными турецкими брендами одежды. Речь идет о марках adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, каждая из которых готова открыть в стране не менее 100 магазинов. При этом те марки, которые никогда раньше в России не продавались, смогут начать открывать свои магазины не ранее чем через шесть месяцев, говорили эксперты. По их словам, пока не у всех брендов, которые хотят выйти на российский рынок, сейчас есть дополнительные объемы товаров, необходимые для этого.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, комментируя эту новость, отмечала, что турецкие марки одежды не копируют европейский масс-маркет, а обладают собственной идентичностью. Качество одежды, по ее словам, может составить конкуренцию западным брендам: к примеру, турецкая сеть женской и мужской одежды Mudo работает в сегменте Zara.