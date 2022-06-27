Семилетнюю девочку вытащили из-под завалов дома в Киеве

Семилетнюю девочку достали из-под завалов многоквартирного дома в Киеве, разрушенного в результате авиаудара в воскресенье 26 июня. Спасатели также нашли ее маму, зажатую бетонной плитой. Но отца спасти не удалось. По словам местных властей, утром в воскресенье по Киеву и Киевской области было выпущено 14 ракет. Двух человек госпитализировали с травмами, один погиб. #Киев #авиаудар #спаслидевочку #trtнарусском #спасение