Североатлантический альянс обсуждает возможность увеличить военное присутствие в Европе, сообщает испанская газета El País. Число солдат вырастет по меньшей мере вдвое, а новые подразделения получат более сложное вооружение и большую автономность действий, узнало издание.

Обсуждение этого шага происходило в субботу, 25 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Страны блока намерены обновить положение «Позиции обороны и сдерживания», в котором, помимо прочего, указан набор вооружений и войск, имеющихся в распоряжении НАТО для реагирования на потенциальные угрозы безопасности.

Этот документ, который сейчас неофициально называют «Мадридской концепцией», фактически «хоронит» связи альянса с Россией, говорится в публикации. В прошлой его версии утверждалось, что «Россия не представляет угрозы», а сотрудничество НАТO с Москвой является «стратегически важным». При этом в новой редакции Москва названа прямой и непосредственной угрозой безопасности, рассказали источники El País.

Некоторые из членов НАТО настаивают на переходе от «нынешнего присутствия организации на востоке, состоящего из боевых групп, к бригадам». Если сейчас в состав таких групп входят от 1 тыс. до 1,6 тыс. военнослужащих, то переход к бригадам увеличит это число как минимум вдвое.

Если это произойдет, то операция станет крупнейшим развертыванием НАТО в Европе за последние 30 лет, со времен конца холодной войны. В странах-членах альянса, которые находятся ближе всего к России, власти также требуют сформировать дивизии под командованием генералов, в которых количество военных может достигать 15 тыс.

До войны в Украине в Восточной Европе помимо собственных войск располагалось не более 10 тыс. военнослужащих НАТО. Однако после вторжения российской армии альянс решил разместить еще по одной батальонной группе в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Ранее изменение стратегической концепции НАТО анонсировал и генсек альянса Йенс Столтенберг, который назвал готовящийся документ подготовкой «к эпохе стратегического соперничества и растущих угроз безопасности». Главной целью альянса является предотвращение нападения на Эстонию или любого другого члена организации, говорил он.

При этом Столтенберг отмечал, что, хотя украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, НАТО продолжит оказывать военную и экономическую поддержку Киеву, чтобы обеспечить его максимально сильную позицию в этом процессе.

В апреле генсек НАТО уже заявлял об увеличении примерно в 10 раз контингента в странах Восточной Европы в сравнении с тем, что было за несколько месяцев до вторжения России в Украину. Он уточнял, что альянс находится в процессе «фундаментальной трансформации» и «перезагрузки», которая учитывает долгосрочные последствия войны. Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский также утверждал, что на границе с Россией необходимо постоянное присутствие 75 тыс. солдат НАТО, а Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Как сообщали в The New York Times, страны НАТО поддерживают Украину не только поставками вооружения и гуманитарной помощи: на территории страны действует сеть спецназа и шпионов, которые тайно помогают ВСУ. В задачи коммандос входят разведка и обучение украинских военных, а также вопросы поставки оружия.