После вторжения России в Украину все больше немецких солдат хотят уволиться со службы в бундесвере — вооруженных силах Германии, узнал Spiegel.

С января по 2 июня в ответственное Федеральное управление по вопросам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления об отказе от службы, что вдвое превышает количество таких заявок в прошлом году. Тогда было получено 209 подобных заявлений.

Больше всего заявлений — 528 — поданы военнослужащими или резервистами. Солдаты, желающие отказаться от службы, как правило, обосновывают свое решение тем, что «не ожидали военного конфликта». В Германии отказавшие от военной службы могут ссылаться на свой статус, как в случае возобновления призыва.

Издание TAZ сообщило о том, что в Германии многие граждане, которые придерживаются пацифистских взглядов, сталкиваются с вопросами о том, могут ли они поддерживать поставки оружия в Украину и оставаться отказниками, когда идет война. Согласно основному закону страны, там можно подать заявление об отказе от военной службы по следующему основанию: «Никто не может быть принужден к прохождению военной службы против своей совести».

Также украинский конфликт вызвал в Германии новую волну дискуссии о том, следует ли властям страны восстановить воинскую повинность. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер недавно предложил обязательную службу для женщин и мужчин в бундесвере или в социальных учреждениях — домах престарелых и приютах для бездомных, при этом высказавшись против всеобщей воинской повинности.

«Именно сейчас, когда терпимость к другому образу жизни и мнению снижается, обязательная служба может стать особенно ценной, — подчеркнул он. — Человек будет выходить из своего мирка, встречать других людей, помогать согражданам в трудных ситуациях. Это будет разрушать предрассудки и укреплять чувство солидарности».

Ранее новый глава Оперативного командования бундесвера Бернд Шютт заявил, что опасность военной эскалации с Россией на северо-восточном фланге НАТО высока из-за ситуации с транзитом в Калининградскую область. Из-за этого присутствие в регионе сухопутных войск альянса имеет большое значение, отметил он. «Именно поэтому очень важной задачей для меня является вопрос надежного сдерживания в этом регионе. Присутствие сухопутных войск играет здесь ключевую роль», — подчеркнул Шютт.

В 2020 году стало известно, что элитное подразделение спецназа бундесвера KSK, проводящее тайные операции за рубежом, переживает тяжелейший кризис. Власти Германии активно обсуждают возможность его расформирования из-за подозрений в связях с экстремистами, а сами члены KSK жалуются на негативный имидж, который создали им немецкие СМИ. Министерство обороны Германии начало получать анонимные письма от военных, в которых те просят спасти репутацию своего подразделения.

В распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung оказалось анонимное письмо одного из спецназовцев, адресованное руководству Минобороны Германии. Его подлинность, как и наличие других писем, подтвердили в бундесвере. В своём послании неназванный член KSK пытается отстоять право элитного подразделения на существование.

Как отмечает газета, автор послания признаёт, что некоторые члены KSK «совершали ошибки», однако по их действиям нельзя судить обо всех спецназовцах. Также он призывает руководство страны дать шанс элитному подразделению вернуть утраченное доверие. По его словам, расформирование KSK сильно ослабит бундесвер и будет на руку другим государствам.

Обвинения в адрес членов спецподразделения в связях с экстремистами существуют не первый год и связаны, прежде всего, с вызывающим поведением отдельных бойцов. Особенно заметным в этой связи стало заявление главы службы военной контрразведки Кристофа Грамма в марте 2020 года о том, что 20 человек из 1100 спецназовцев находятся под подозрением. Тогда же Грамм высказался против автономии, которой обладают члены KSK. По его словам, парламент зачастую не только не знает, в каких операциях участвуют члены спецотряда, но и в каких странах они находятся. При этом основной вектор работы KSK — это проведение контртеррористических операций и спасение заложников. Известно, что подразделение спецназа задействовали в Югославии, Африке и Афганистане, однако ни число участников операций, ни поставленные перед ними задачи не раскрывались.