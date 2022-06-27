Турция при любых условиях делает ставку на вклад в справедливый мир между Украиной и Россией, заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянской газете Il Messaggero в преддверии третьего правительственного саммита между Турцией и Италией, запланированного на 5 июля.

Фахреттин Алтун особо подчеркнул, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прилагает постоянные усилия для прекращения войны в Украине и обеспечения мира. Однако, по его словам, есть стороны, заинтересованные сегодня в максимальном затягивании войны в Украине.

«Есть те, кто считает, что затягивание войны ослабит Россию. То есть Украине дают ровно столько оружия, сколько хватит на затягивание войны. Турция никогда не входила в число таковых, и так будет впредь. Мы стремимся и выступаем за мир», — сказал Алтун.

Фахреттин Алтун напомнил о решении Анкары задействовать пункты Конвенции Монтрё, что предотвратило вход военных кораблей в Черное море и позволило избежать дополнительной эскалации.

«Страны, которые сегодня пытаются легитимизировать свои действия через критику Турции, еще вчера ничего не делали для Украины, чего не скажешь о нас. Турция открыла двери для тысяч украинцев, что является четким показателем доверия к нашему государству», — указал Фахреттин Алтун.

При этом, как сообщил Алтун, при прямом посредничестве Анкары был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле для решения проблемы поставок зерна.

«Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию оперативного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев», — сказал Алтун в интервью Il Messaggero.

Касаясь темы санкций в отношении России, Фахреттин Алтун отметил, что инструмент рестрикций имеет смысл лишь при поддержке на уровне ООН.

«Сегодня наиболее жесткие заявления в адрес России делает Евросоюз, однако не стоит забывать, что именно ЕС с начала войны перечислил Москве сотни миллиардов евро за импорт энергоносителей», — заметил представитель Администрации президента Турции.

Алтун отметил, что Турция уже 70 лет является важным членом НАТО и рассматривает свое вступление в Европейский союз как «стратегическую цель». Он добавил, что Анкара усилила политико-экономический вес в международной политике и играет важную роль на Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии, Черном море и Восточном Средиземноморье. В этом смысле, говоря о потенциальном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, Алтун заявил, что Турция привержена «политике открытых дверей» Альянса, однако террористическая организация РПК, запрещенная в Евросоюзе, пользуется поддержкой этих двух стран: они позволяют РПК собирать средства, вербовать боевиков и вести пропаганду.

«Одним из приоритетов НАТО является борьба с терроризмом, и нам необходимо увидеть приверженность Швеции и Финляндии безопасности турецкого народа, и без конкретных шагов с их стороны мы не можем согласиться на членство», — подчеркнул Фахреттин Алтун.

Что касается турецко-итальянских отношений, Алтун пояснил, что между двумя странами есть много областей сотрудничества, включая экономику, помощь беженцам и военные мероприятия в рамках НАТО. Он добавил, что в общих интересах Турции и Италии бороться с нелегальной иммиграцией и поддерживать мир и стабильность в Восточном Средиземноморье. Фахреттин Алтун указал, что сейчас двусторонний товарооборот составляет 23 миллиарда евро, при этом в интересах Рима и Анкары увеличить показатели и более тесно сотрудничать в оборонной промышленности.