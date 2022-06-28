Строительство современного отеля на Байкале завершится через два года, пишет «Интерфакс».

Соответствующее постановление о расширении границ территории опережающего развития «Бурятия», которое позволит реализовать новые инвестпроекты, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В новом отеле будет 200 номеров, собственный бассейн, яхтенный порт, маяк, ресторан на 300 посадочных мест, зоны спа, пункты проката и благоустроенный пляж.

Согласно постановлению, правительство также расширит перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим.

Туристический кластер будет организован на территории муниципального образования «Выдринское», которое находится в центральной экологической зоне озера Байкал. «Реализация проекта будет способствовать развитию туризма в Бурятии, позволит создать около 250 новых рабочих мест и привлечь в регион почти 1,4 млрд рублей частных инвестиций», — посчитали в правительстве.

Также в обновленные границы территории опережающего развития включены земельные участки в городе Гусиноозерске. Там запланировано строительство круглогодичного тепличного комплекса площадью 10,5 га, где будут выращивать более 10 тыс. тонн овощей в год. Этот комплекс должен быть построен уже в 2023 году, и его реализация позволит повысить качество и доступность продуктов, создать 170 рабочих мест и привлечь в регион более 2,3 млрд руб. частных инвестиций.

Создание территорий опережающего развития — специальный инструмент, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов — 586, объем инвестиций по соглашениям — более 4,6 трлн руб.