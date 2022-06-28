Турция инвестировала $5 млрд в экономику Алжира, и эти инвестиции продолжают расти. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай во время встречи с представителями металлургической и сталелитейной промышленности в компании на северо-западе Алжира. Об этом пишет Daily Sabah.

Компания, посещенная Октаем, находится в портовом городе Оране. Вице-президент в ходе визита заявил, что Турцию и Алжир связывает пятивековое сотрудничество. Он отметил, что Анкара придает огромное значение дружеским и братским связям с этой страной и что их отношения являются важными не только для них самих, но и для мира, стабильности и процветания всего региона. Сотрудничество бизнесменов Турции и Алжира также крайне важно для продолжения взаимоотношений стран.

К концу 2021 года капитализация турецких компаний за рубежом достигла $46,5 млрд, заявил Октай и добавил, что доля иностранных инвестиций страны в Северную Африку достигла 4,1%.

Ранее сообщалось, что Алжир собирается купить турецкие противокорабельные ракеты Atmaca у турецкой оборонной компании Roketsan. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему алжирскому коллеге президенту Абдельмаджиду Теббуну беспрепятственное и быстрое рассмотрение этой сделки. На вооружении Национального флота Алжира уже есть китайские противокорабельные ракеты YJ-83, российские 3М-54 «Калибр» и Х-31, а также шведские RBS-15. Atmaca — противокорабельная ракета большой дальности, разработанная в 2017 году турецкой компанией Roketsan, которая обладает дальностью свыше 280 км и массой 220 кг.

В конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аc-Сауд сообщили о начале новой эпохи сотрудничества в ходе встречи в президентском дворце в столичном районе Бештепе. В ходе переговоров обсуждались вопросы упрощения процедур торговли, расширения партнерства в энергетике, нефтехимии и нефтепереработке.