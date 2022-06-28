Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в городе Адана в двух скважинах найдена высококачественная нефть, запасы которой оцениваются в $1 млрд. Он также напомнил об обнаружении месторождения газа в Черном море.

«Мы присутствовали на первом спуске трубы и церемонии ее сварки для поставок обнаруженного в Черном море газа, — рассказал он после заседания кабинета министров. — Мы с нетерпением ждем возможности как можно скорее использовать этот важный прорыв Турции в области энергетики на пользу нашему народу».

Президент также высказался по поводу экономического положения дел в стране и призвал граждан Турции быть терпеливыми. «Мы существенно снизим уровень инфляции к февралю–марту 2023 года», — подчеркнул он.

Эрдоган прокомментировал и недавно прошедшие в Турции военные учения «Эфес-2022». «В нашей стране, которая сталкивается с такими угрозами, как терроризм, миграция, войны, экономические и социальные кризисы, учения «Эфес-2022» прошли успешно, придали уверенности нашим друзьям и внушили страх нашим врагам», — сказал он. Эрдоган добавил, что Турция является одной из стран, которая больше других страдает от политических и гуманитарных кризисов, однако Анкаре удается бороться с этими угрозами, устраняя их в зачатке.

«В свете уроков, которые мы извлекли из нашего опыта, мы продолжим идти своим путем, строго придерживаясь принципов единой нации, флага, родины и государства, — отметил президент. — Наши трансграничные операции, в ходе которых мы уничтожаем глав террористических организаций, продолжатся». Он уточнил, что власти Турции продолжат использовать все политические, экономические и военные возможности для достижения наших целей на 2023 год и реализации стратегии развития страны до 2053 года.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар ранее заявил, что Турция в 2022 году собирается увеличить потребление газа и расширить возможности поставок топлива. По его словам, страна занимается развитием программ разведки нефти и газа на долгий срок и вкладывает средства в инфраструктуру. Например, в стране уже запущены два крупных проекта с Азербайджаном, Грузией, Грецией, Албанией и Италией.