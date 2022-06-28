В Техасе обнаружили грузовик с телами 46 мигрантов

В городе Сан-Антонио, штат Техас, обнаружили грузовик с телами 46 человек. По информации местных властей, они пытались незаконно пересечь границу, но не выжили из-за высокой температуры и отсутствия воды. 16 пострадавших, включая четверых детей, доставили в больницу с признаками перегрева и обезвоживания. Задержаны трое подозреваемых. #trtнарусском #сша #мигранты #техас #граница #новости #жажда #мексика