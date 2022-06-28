Представители афганских властей в составе 3 тыс. человек посетят совет старейшин и священнослужителей 29 июня в зале Лойя джирги (Всеафганского совета старейшин), который находится на территории Кабульского политехнического университета. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Это мероприятие посетят три представителя, в основном священнослужители, от каждой деревни, а также некоторые бизнесмены и старейшины племен. Ожидается, что встреча продлится три дня и будет посвящена различным вопросам, ее трансляция будет вестись по радио.

Представитель афганского правительства Забиулла Муджахед сообщил, что власти решили провести всеафганский совет по многочисленным призывам священнослужителей. В соответствии с афганскими традициями совет старейшин может выносить решения по ключевым вопросам жизни страны.

При этом власти не сообщают детали запланированного мероприятия, но, по информации афганских СМИ, среди прочих будет обсуждаться вопрос возобновления работы школ для девочек старше 12 лет.

В середине июня стало известно, что российский президент Владимир Путин одобрил отправку Афганистану партии зерна, если появится такая необходимость. Он «дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России», сообщили в российском МИДе.

Афганская делегация на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме планировала обсуждать закупки российских нефтепродуктов, пшеницы и других товаров первой необходимости, также рассказали в ведомстве.