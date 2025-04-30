Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели прокомментировал ситуацию в южной части Сирии.

Он выразил уверенность, что всплеск насилия в регионе будет преодолен через диалог между сирийскими властями и местными структурами. По его словам, все причастные к происходящему должны быть привлечены к ответственности.

Кечели подчеркнул, что в нынешний чувствительный для Сирии период международное сообщество, в первую очередь страны региона, должны содействовать восстановлению стабильности и поддерживать усилия по национальному примирению.

В этом контексте официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил о необходимости прекращения израильских авиаударов, которые, по его словам, наносят ущерб попыткам сохранить единство и целостность Сирии.

Турция, отметил он, будет и далее поддерживать шаги, направленные на достижение согласия и мира между всеми частями сирийского общества.