ТУРЦИЯ
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Турция осудила авиаудары Израиля по Сирии
МИД Турции выразил уверенность в том, что напряженность в южной Сирии будет снята мирным путем, и призвал Израиль прекратить действия, подрывающие территориальную целостность страны
Турция осудила авиаудары Израиля по Сирии
Представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели / AA
30 апреля 2025 г.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели прокомментировал ситуацию в южной части Сирии.

Он выразил уверенность, что всплеск насилия в регионе будет преодолен через диалог между сирийскими властями и местными структурами. По его словам, все причастные к происходящему должны быть привлечены к ответственности.

Кечели подчеркнул, что в нынешний чувствительный для Сирии период международное сообщество, в первую очередь страны региона, должны содействовать восстановлению стабильности и поддерживать усилия по национальному примирению.

В этом контексте официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил о необходимости прекращения израильских авиаударов, которые, по его словам, наносят ущерб попыткам сохранить единство и целостность Сирии.

Турция, отметил он, будет и далее поддерживать шаги, направленные на достижение согласия и мира между всеми частями сирийского общества.

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