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Отец марокканского студента просит Путина спасти его сына
Отец марокканского студента Брагима Саадуна попросил Владимира Путина спасти его сына. 21-летний Саадун в последние годы жил и учился в Украине, а с началом войны отправился на фронт и попал в плен, после чего его приговорили к смертной казни по статьям о наемничестве. #trtнарусском #путин #марокко #студент #украина #россия #плен #наемники #нетвойне
Отец марокканского студента просит Путина спасти его сына / Others
29 июня 2022 г.
Истории
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