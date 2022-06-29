Власти Германии использовали вторжение России в Украину для того, чтобы перевооружить свои войска, заявила в интервью Junge Welt активистка альянса Civil Times Turning Катарина Йессен.

По ее словам, Берлин давно ждал возможности принять законодательный пакет об увеличении оборонного бюджета, и сейчас настал подходящий момент. При этом законы были приняты наспех, пока большая часть немецкого населения не оправилась от первоначального шока из-за украинского кризиса.

Йессен объявила, что ее альянс проведет мирную демонстрацию на берлинской площади Бебельплац в ближайшую субботу. «Вооружение не дает ответа на текущий социальный кризис, оно не останавливает изменение климата, не устраняет социальное неравенство и уж тем более не прекращает войны, — считает она. — Мы уверены, что сможем перераспределить средства для увеличения всеобщего благосостояния, потому что перевооружение и милитаризация не в интересах большинства населения».

По мнению Йеллен, справедливое распределение ресурсов положит конец кризисам и голоду, особенно в южных регионах, а переход на возобновляемые источники энергии поможет устойчивой климатической политике. Она также высказалась за доступное медицинское обслуживание и образование для всех, но это потребует глобального сотрудничества, демократических переговоров и разумных инвестиций, отметила активистка.

Ранее власти Германии предупредили о возможной остановке работы некоторых секторов экономики, которая может случиться из-за дефицита газа. «Все рыночные процессы будут приостановлены. Это будет катастрофа для некоторых отраслей. И мы говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени, — сообщил вице-канцлер страны Роберт Хабек. — Мы говорим о людях, которые лишатся работы, и регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы». Он допустил, что в этом случае Германию будет ждать «трудное время, особенно зимой».

Берлин делает все, чтобы стабилизировать ситуацию: ищет новые источники поставок, развивает инфраструктуру, добавил министр. Он в очередной раз призвал жителей страны сократить потребление газа, но признал, что для некоторых категорий населения это может быть сложнее, чем для других.