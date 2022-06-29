ПОЛИТИКА
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Семьи погибших в колонии Колумбии требуют открытого расследования
Требуя честного разбирательства, родственники заключенных вышли на протест к зданию колонии в Тулуа. Во время акции произошли столкновения с полицией. Накануне власти Колумбии принесли свои соболезнования семьям пострадавших во время бунта, при котором погибли 52 заключенных, еще 34 получили ранения. Инцидент произошел после того, как надзиратели избили одного из заключенных. #trtнарусском #колумбия #бунт #семьи #колония
Семьи погибших в колонии Колумбии требуют открытого расследования / Others
29 июня 2022 г.
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