Семьи погибших в колонии Колумбии требуют открытого расследования

Требуя честного разбирательства, родственники заключенных вышли на протест к зданию колонии в Тулуа. Во время акции произошли столкновения с полицией. Накануне власти Колумбии принесли свои соболезнования семьям пострадавших во время бунта, при котором погибли 52 заключенных, еще 34 получили ранения. Инцидент произошел после того, как надзиратели избили одного из заключенных. #trtнарусском #колумбия #бунт #семьи #колония