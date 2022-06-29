Администрация президента США Джо Байдена решила пойти на более широкие уступки Ирану для того, чтобы стимулировать переговорный процесс о восстановлении ядерной сделки, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), забуксовавшего этой весной из-за разных взглядов сторон на политическую часть потенциального соглашения. Источники 12-го канала израильского телевидения сообщили о готовности Вашингтона дать зеленый свет на то, чтобы иранские нефтеналивные танкеры занимались транспортировкой сырья в Сирию.

По словам инсайдеров, важным элементом договоренностей станет готовность Израиля не препятствовать транзиту топлива. Сосед Сирии, по этим данным, впервые допустил отказ от эскалационного сценария в отношении танкеров в том случае, если США представят тотальные гарантии контроля над ситуацией в сфере безопасности, а иранская сторона, в свою очередь, обеспечит прозрачность. Израильтяне не раз обвиняли регионального оппонента в попытках транспортировать режиму Асада морским путем не только ресурсы, но и вооружения.

Данные о смягчении позиции Израиля по нефтяному транзиту идут в русле распространенных на днях изданием «Едиот Ахронот» сведений, согласно которым внутри местного военного истеблишмента меняются взгляды на необходимость восстановления СВПД. Так, ряд израильских генералов, по этой информации, выразили поддержку идее реставрации ядерной сделки, потому что, по их оценкам, даже плохое соглашение будет более предпочтительным, нежели его отсутствие: последнее указывает на неизбежность эскалационного сценария.

Впрочем, местная пресса отмечает, что пока еще внушительную оппозицию идее возрождения СВПД представляют высокопоставленные члены МОССАД, в том числе директор разведывательного агентства Дэвид Барнеа. Эта часть израильской элиты полагает, что обновленная сделка будет плоха тем, что в лучшем случае даст возможность отсрочить получение Ираном военного атома на пару месяцев. Но, так или иначе, ивритоязычные издания указывают на то, что взгляды на возвращение к СВПД в Израиле постепенно эволюционируют.

Спящие санкции

При помощи европейской дипломатии диалогу по ядерному досье дали еще один импульс. Об этом стало известно по итогам переговоров между главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. «Для правительства важно, чтобы Иран полностью воспользовался экономическими выгодами. Мы будем стремиться разрешить противоречия путем переговоров», — признал на днях шеф дипведомства Исламской Республики.

Но в прояснении ситуации вокруг ядерных переговоров экономически заинтересованы и западные столицы. В кулуарах саммита «большой семерки» в Германии официальные лица Франции заявили, что все формальные противоречия вокруг иранского атома устранены — проблема заключается лишь в политических требованиях. «Есть узел, который необходимо развязать, чтобы вернуть иранскую нефть на рынок, — сообщил журналистам неназванный французский чиновник. — У нас есть и венесуэльская нефть, которая также должна вернуться».

От этого зависит и смягчение последствий санкционного запрета на российский экспорт, и кризис с ценами на топливо в Америке. Впрочем, эксперты рынка утверждают, что требуемого для себя эффекта администрация Байдена могла бы добиться и без заключения официальной сделки с правительством Эбрахима Раиси. Все, что требуется американским надзорным органам, — это не препятствовать теневому потоку иранского сырья, что дало бы крупный шанс относительно стабилизировать ситуацию на рынке энергоносителей, свидетельствуют эти оценки.

Такую позицию выразил не так давно глава азиатского офиса швейцарско-нидерландской компании Vitol Group Майк Мюллер, который подчеркнул: если нынешняя команда в Белом доме преследует в среднесрочной перспективе цель сбить стоимость газа у себя дома, то она могла бы просто игнорировать ситуацию с потоком «подпадающих под санкции баррелей». Тем более что гипотетически такой «спящий» санкционный режим Байден мог бы сохранить только до ноября, когда в США должны состояться промежуточные выборы в Конгресс.

Без «экономики сопротивления»

Потенциальное восстановление СВПД обеспечит новые возможности для иранского частного сектора, отмечает директор инициативы «Будущее для Ирана» при вашингтонском «Атлантическом совете» Барбара Славин. «Это оживит торговлю между Ираном и его соседями», — выражает уверенность эксперт. В числе этих партнеров, которые нуждаются в интенсификации неподсанкционных экономических контактов с Исламской Республикой, находится Сирия. Есть точка зрения, что нефтяной транзит был как раз одной из тем майского визита Асада в Тегеран.

Тем более что санкционный инструментарий США постепенно теряет актуальность и для сирийского режима. В пользу этого говорит продвижение энергетической сделки между Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном, которая должна принести легальные доходы экономике Дамаска. Отдельно критики указывают на то, что Байден фактически отказался от широких рестрикций против высокопоставленных финансистов в руководстве Асада, в то время как его предшественник Дональд Трамп только за 2020 год отправил в «черный список» свыше 100 таких официальных лиц.

Дамаск только выиграет от того, что иранская или российская экономика будет меньше подвержены санкциям, рассуждает директор управления разрешения конфликтов в американском Институте Ближнего Востока Ранда Слим. «Снятие санкций позволит Тегерану извлечь выгоду из непредвиденного роста цен на нефть и укрепит его финансовое положение, чтобы помочь в восстановлении Сирии», — утверждает она. По ее словам, сирийские компании, ведущие бизнес с иранской стороной, больше не будут сталкиваться с риском попасть под ограничительные меры.

Впрочем, побочным эффектом потенциального восстановления СВПД станет то, что Тегеран и его региональные партнеры потеряют серьезный мобилизационный ресурс: традиционный нарратив об актуальности выстраивания «экономики сопротивления» будет ослаблен, даже если уступчивость Байдена будет представлена как акт капитуляции. Однако это не может не обнадежить власти той же Сирии по поводу перспектив дальнейшего смягчения американской политики давления, а это, вероятно, заставит ее адаптировать к таким сценариям свою внешнюю политику.