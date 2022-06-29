В ночь с 26 на 27 июня впервые после объявления пандемии COVID-19 в Саудовскую Аравию для совершения хаджа прибыла группа из 98 человек из Татарстана. Об этом сообщает Islam News. На следующий день в страну прилетела еще одна группа паломников из этого региона.

До этого у российских мусульман не было возможности совершать паломничество из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Однако в 2021 году президенту Татарстана Рустему Минниханову удалось договориться с властями Саудовской Аравии в рамках выездного заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Минниханов тогда провел встречу с замминистра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Габдулфаттахом Бен Сулейманом Машатом и попросил предоставить жителям региона возможность совершать умру и хадж.

После этого Эр-Рияд признал российскую вакцину «Спутник V», и российские мусульмане, прошедшие вакцинацию, получили возможность посещать страну. Как сообщается в публикации, в этом году для них выделено 11 318 квот, из них 810 мест — для Духовного управления мусульман Татарстана. При этом действует ряд ограничений: возраст паломника не может превышать 65 лет, все они должны иметь 10-летний биометрический загранпаспорт со сроком окончания действия не менее 6 месяцев на дату поездки и действующий ПЦР-тест.

По информации Islam News, совершающие умру и хадж из Татарстана прибывают в Саудовскую Аравию через официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Первые две группы паломников совершат хадж под руководством преподавателей медресе «Мухаммадия» Зульфата Габдуллина и Айрата Яруллина. Также к каждой группе паломников прикреплена команда врачей, отобранных татарстанским Минздравом, которые призваны следить за здоровьем паломников на протяжении всего хаджа.

В 2022 году начало хаджа приходится на 7 июля: в этот день хаджии со всего мира отправятся в долину Мина и прочитают там полуденный, послеполуденный, вечерний, ночной и утренний намазы. Также на протяжении всей поездки и в дни Курбан-байрама будут проводиться маджлисы по татарским обычаям, а в Мекке и Медине в свободное от совершения хаджа и умры время пройдут автобусные и пешие экскурсии.

Ранее сообщалось, что в начале июня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Саудовскую Аравию для совершения умры. С этого паломничества он начал свой президентский срок.

В январе в Узбекистане объявили об увеличении числа рейсов в саудовскую Джидду для совершения паломничеств. Первый рейс с паломниками оттуда после перерыва состоялся 22 января. Тогда в умру отправились 239 узбекистанцев, их сопровождала группа имамов и врачей. В ходе него паломники поблагодарили президента Узбекистана за создание удобств для мусульман.