В РФ прекратил идти на спад импорт, о чем свидетельствует «зеркальная» статистика стран-экспортеров за прошедший май, которую приводит «Коммерсант», ссылаясь на аналитиков «Локоинвеста». Этому способствовали восстановление логистики и частично платежей, а также первые потоки параллельного импорта, увеличение импорта РФ из так называемых дружественных стран и активное использование «белорусского канала импорта». Но, как уточняют специалисты, восстанавливается потребительский, а не инвестиционный импорт, потеря которого более проблемна для экономики страны.

Обвал — это сколько?

Апрельское падение импорта разные аналитики оценивали разными цифрами, хоть и сходились в одном: тогда он достиг своей максимально низшей точки. Так, Telegram-канал MMI оценивал падение импорта в РФ на 70-80%, то есть до 9,4 млрд долларов. Институт международных финансов (IIF), основываясь на информации по 20 крупнейшим торговым партнерам России, подсчитал, что импорт в апреле снизился на 50% год к году, а экспорт при этом вырос на 64%. Аналитики Инвестбанка также остановились на отметке в 50%, уточнив при этом, что уже в мае импорт «немного стабилизировался вблизи минус 43-45% год к году». И тогда же наблюдалось ослабление темпов роста экспорта — примерно до 40%.

На основе этих данных эксперты смогли оценить объем торгового профицита на уровне 35 млрд долларов в мае, что лишь немногим меньше 39-40 млрд долларов за месяц, зафиксированных Банком России в марте-апреле, и гораздо выше оценок показателя регулятором на основе предварительных данных о платежном балансе (включает торговлю услугами) в 18 млрд долларов.

Стабилизацию и отскок импорта также подтверждает наблюдение главы Минэкономики Максима Решетникова, касающееся роста физических объемов ввоза товаров в РФ в последние недели мая, когда и торговые площадки стали сообщать о поступлении первых партий товаров по схеме параллельного импорта. Впрочем, как говорят инсайдеры, «его ведомство больше беспокоят заниженный курс и позиции экспортеров, а не признаки восстановления импорта, которые, вероятнее всего, относятся к промежуточным и потребительским товарам».

Тем более что в феврале-мае в страновом разрезе импорт рос из Бразилии и Беларуси, а в апреле-мае Беларусь осталась единственной страной, из которой ввоз товаров в Россию в годовом выражении продолжал расти, акцентирует «Коммерсант».

Что сократило импорт?

Безусловно, одной из главных причин сокращения импорта являются санкции, распространившиеся на целый ряд отраслей, включая машиностроение, объясняет ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Но также на цифрах сказывается падение критического импорта — это, например, отдельные виды овощей, зерновых культур, добавки для производства детской и фармацевтической продукции, а также отдельные виды тканей, металлургической продукции (некоторые виды прокатов, сплавов), сырье для стройматериалов, продолжает эксперт.

В результате, как известно, правительство пошло на разрешение параллельного, или серого, импорта — то есть ввоза в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. В списке товаров, которые можно ввозить в Россию таким образом, — автомобили и запчасти, бытовая техника, фармпродукция, оборудование для добычи полезных ископаемых, одежда и т. д. Однако ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов констатирует: «Параллельный импорт не сможет полностью заместить выпадающие потоки, а на импортозамещение уйдут годы».

Также в падении импорта свою роль сыграла и логистика: авиасообщение, в том числе грузовое, со многими странами практически прекращено, нарушены годами налаживаемые цепочки поставок морским и наземным путем, напомнил Forbes ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Чем опасен обвал импорта?

Но именно шоковое снижение импорта способствовало укреплению рубля. И в этом, возможно, есть одно положительное последствие, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. «Этот фактор может способствовать росту импортного спроса, поскольку импортные товары в рублях становятся дешевле», — объясняет свою точку зрения экономист. Данильцев уверен, что показатель, о котором сейчас все говорят, в ближайшие кварталы будет постепенно продолжать восстанавливаться, однако, уточняет Ениколопов, это будет лишь частичная компенсация.

Эффект от падения импорта будет отличаться в зависимости от отрасли. Наименее подвержен изменениям продовольственный сектор, но вероятно сужение ассортимента, отмечает Данильцев. Наиболее болезненно для экономики, по мнению Ениколопова, — исчезновение импортных компонентов, которые использовались в промежуточном производстве (прежде всего, в машиностроении). Потому что производство конечных товаров может сократиться или полностью остановиться, а это неизбежно ведет к снижению темпов экономического роста.

Сокращение импорта также приведет к росту цен. Импортозамещение требует больших вложений из бюджета, такие товары будут обходиться дороже, отмечает Пухов. «Это базовое правило экономики: сократилось предложение — значит, будет расти цена. Цены будут расти как на подержанные товары, так и на аналоги, которые раньше никто и не думал покупать», — рассуждает Ениколопов.

А вот рост потребительского импорта теоретически может даже перекрыть потери от обвала инвестиционного импорта, который сейчас ограничен санкциями ЕС, США, Японии и Канады.

Почему активизировались микрозаймы?

Но при этом эксперты делают вывод, что реальные расходы россиян падают. Правда, в том числе потому, что «покупатели ищут пути оптимизации трат, актуальной стратегией сегодня является уменьшение покупательской корзины», рассказала «Коммерсанту» старший директор по работе с клиентами «Ромира» Ксения Пайзанская. Снижаются частота покупок и сумма среднего чека в продуктовом сегменте, часты дробные покупки с учетом инфляции непродовольственных товаров повседневного спроса. «Доля трат на непродовольственные товары продолжает расти в течение шести недель (62%). На это влияют как частота покупки, так и инфляция», — фиксируют исследователи.

Неудивительно, что сейчас граждане РФ вернулись к наращиванию долгов для поддержания потребления, в том числе за счет срочных займов «до зарплаты», хотя лишь 23% клиентов российских банков уверены в своей способности обслуживать текущие кредиты, свидетельствуют данные опроса Kept.

По данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 млн «займов до зарплаты» (до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней) на 21,59 млрд рублей. Это максимальный объем с декабря прошлого года и на 16% выше, чем годом ранее. Скорее всего, такая тенденция сохранится до конца года.