Турция решила поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Взамен эти государства согласились соблюдать условия Анкары, в том числе не поддерживать террористов ОНС/РПК и FETÖ Фетхуллаха Гюлена. Соответствующие договоренности были достигнуты на саммите НАТО в Мадриде.

28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Финляндии Саули Ниинистё и шведский премьер Магдалена Андерссон провели переговоры с участием генсека альянса Йенса Столтенберга. Как отмечено на сайте альянса, в ходе встречи лидеры государств согласовали меморандум, который решает законные проблемы безопасности Турции. Документ был подписан министрами иностранных дел государств Мевлютом Чавушоглу, Пеккой Хаависто и Анн Линде и получил название «Трехсторонний меморандум», пишет Anadolu.

«Турция, Финляндия и Швеция заявляют о своей приверженности принципам и ценностям, изложенным в Вашингтонском договоре, — сказано в меморандуме. — Одним из самых фундаментальных элементов альянса является полная солидарность и сотрудничество в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, представляющего прямую угрозу национальной безопасности государств-членов, а также международному миру и стабильности».

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет самым быстрым за все время существования Альянса, заключил генсек блока Йенс Столтенберг. Он добавил, что наибольшее значение этот шаг будет иметь для балтийского региона. При этом в канцелярии финского президента сообщили, что союзники по НАТО в течение двух ближайших дней согласуют конкретные шаги для вступления Швеции и Финляндии в альянс. Их присоединение к международной организации там назвали «неизбежным». Представители турецких властей заявили, что страна «получила то, что хотела». «Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с РПК и ее ответвлениями», — отметили в канцелярии Эрдогана.

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО на фоне войны в Украине, однако Турция до последнего времени блокировала рассмотрение этих заявок. Она требовала, чтобы государства приняли меры по обеспечению безопасности Анкары.