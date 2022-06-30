ПОЛИТИКА
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Добровольцы эвакуируют парализованных пожилых людей из украинского Бахмута
Волонтеры из команды «Восток — SOS» вывозят пожилых и немощных людей из Бахмута, опасаясь наступления России. Город находится в 70 км от Северодонецка, который российские войска накануне взяли под свой контроль. «Восток — SOS» занимается эвакуацией людей из зоны боевых действий с 2014 года. С начала российского вторжения волонтеры вывезли более 20 тыс. человек из восточных и южных регионов Украины. #trtнарусском #Бахмут #Украина #эвакуация
лежачие / Others
30 июня 2022 г.
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