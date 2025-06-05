Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договорились о личной встрече во время телефонного разговора 4 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом Кремль не исключает возможность будущих переговоров на высшем уровне.

«Есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена», — сообщил Песков. По его словам, подготовка к личным переговорам президентов должна дать «весомые результаты», которые затем будут зафиксированы на высшем уровне.

Представитель Кремля подтвердил, что в ходе часового разговора президенты не обсуждали вопросы санкций против России. «Нет, санционная тематика никак не затрагивалась», — заявил он журналистам.

Основной темой беседы стали атаки Украины 1 июня по российским аэродромам. Путин упомянул возможный ответ на эти нападения, подтвердил Песков. Трамп позднее указывал, что российский лидер «очень решительно» заявил о будущих ответных действиях.

«Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные», — ответил Песков на вопрос о характере и времени возможного возмездия. Он добавил, что Москва хотела бы «услышать жесткое осуждение» «этого террористического акта» со стороны международного сообщества.

Несмотря на эскалацию, Кремль считает необходимым продолжать переговоры с Украиной. «На вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства», — отметил Песков.

Это уже четвертый телефонный разговор между Путиным и Трампом с момента возвращения американского лидера в Белый дом в 2025 году. Стороны обсуждают урегулирование конфликта в Украине, обмен пленными и двусторонние отношения.