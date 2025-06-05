ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Путин не планирует встречу с Трампом
Кремль считает необходимой встречу президентов, но требует предварительной подготовки
Путин не планирует встречу с Трампом
Владимир Путин / Reuters
5 часов назад

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договорились о личной встрече во время телефонного разговора 4 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом Кремль не исключает возможность будущих переговоров на высшем уровне.

«Есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена», — сообщил Песков. По его словам, подготовка к личным переговорам президентов должна дать «весомые результаты», которые затем будут зафиксированы на высшем уровне.

Представитель Кремля подтвердил, что в ходе часового разговора президенты не обсуждали вопросы санкций против России. «Нет, санционная тематика никак не затрагивалась», — заявил он журналистам.

Основной темой беседы стали атаки Украины 1 июня по российским аэродромам. Путин упомянул возможный ответ на эти нападения, подтвердил Песков. Трамп позднее указывал, что российский лидер «очень решительно» заявил о будущих ответных действиях.

«Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные», — ответил Песков на вопрос о характере и времени возможного возмездия. Он добавил, что Москва хотела бы «услышать жесткое осуждение» «этого террористического акта» со стороны международного сообщества.

Несмотря на эскалацию, Кремль считает необходимым продолжать переговоры с Украиной. «На вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства», — отметил Песков.

Это уже четвертый телефонный разговор между Путиным и Трампом с момента возвращения американского лидера в Белый дом в 2025 году. Стороны обсуждают урегулирование конфликта в Украине, обмен пленными и двусторонние отношения.

Истории
Трампу «нравится» Си, но лидер Китая его избегает
Рубио задел болячку Китая
Израиль обвиняет Сирию в обстрелах
Пентагон впервые бойкотирует «Рамштайн»
Экс-президент Кыргызстана получил 11 лет
Турция готова принять саммит лидеров по Украине
США обнадежены встречей в Стамбуле
Южная Корея выбирает друга Китая
Орбан: сделаю все, чтобы Украины не было в ЕС
«Разочарованы, но не удивлены»
Премьер Нидерландов подал в отставку
Япония примет узбекских мигрантов
НАТО готовит восточный фланг к войне?
Россия обвинила Киев в «терактах»
Умереть от голода или погибнуть под обстрелами
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us