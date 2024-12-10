ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Нападение на экспертов МАГАТЭ
Служебный автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона в Запорожской области
Нападение на экспертов МАГАТЭ
Запорожская АЭС / Reuters
10 декабря 2024 г.

Служебный автомобиль экспертов МАГАТЭ был атакован беспилотником 10 декабря на территории Запорожской области. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

Инцидент произошел на дороге, ведущей к Запорожской АЭС, после ротации команды наблюдателей. Дрон атаковал машину на территории, находящейся под контролем Украины. Автомобиль получил серьезные повреждения, но сотрудники МАГАТЭ не пострадали.

Гросси осудил нападение, назвав его «неприемлемым». Он опубликовал фотографии поврежденного автомобиля, однако не уточнил, какая сторона конфликта запустила беспилотник.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дрон был российским. По его словам, удар был нанесен FPV-дроном, который атаковал колонну МАГАТЭ.

«Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно», — заявил украинский лидер.

Российская сторона не прокомментировала инцидент.

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года. МАГАТЭ продолжает мониторить ситуацию на станции для обеспечения ядерной безопасности.

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