Новым послом России в Турции станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Он сменит Алексея Ерхова, который возглавляет дипломатическую миссию с 2017 года.

70-летний Вершинин занимал должность замминистра с 2018 года. До этого он возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки, был спецпредставителем главы МИД по ближневосточному урегулированию и послом в Алжире. Примечательно, что Вершинин уже работал в Турции — занимал пост советника-посланника посольства.

Дипломат окончил МГИМО МИД СССР и Дипломатическую академию МИД России, начал службу в 1976 году. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским, французским и арабским языками. Также работал в загранучреждениях в Марокко.

64-летний Ерхов начал дипломатическую службу в 1983 году. За карьеру работал в посольствах Марокко, Египта и Израиля, был советником-посланником в Сирии и генконсулом в Стамбуле. Перед назначением в Турцию возглавлял Ситуационно-кризисный центр российского МИД. Также имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла и владеет тремя иностранными языками.