НОВОСТИ
2 мин чтения
Как бизнес США прогнулся под Маска
Крупнейшие компании Америки спешат на поклон к миллиардеру, чтобы продемонстрировать свою лояльность
Как бизнес США прогнулся под Маска
Илон Маск / Reuters
3 февраля 2025 г.

Крупные корпорации США заключают сделки с компаниями Илона Маска и открыто демонстрируют лояльность. Миллиардер укрепил влияние в администрации Трампа и начал радикальные реформы в правительстве. Теперь бизнес идет на поклон к Маску, чтобы добиться благосклонности со стороны Трампа, пишет Financial Times (FT). 

За последние дни крупнейшая банковская корпорация Visa подписала контракт с соцсетью X на обработку платежей. United Airlines ускорила установку спутников Starlink для бортового Wi-Fi. Даже могущественная Apple специально обновила iOS под Илона Маска, позволив пользователям T-Mobile подключаться к Starlink.

Amazon, который раньше бойкотировал X (личная вражда между Джеффом Безосом и Илоном Маском), резко увеличил рекламу на платформе. В январе компания потратила на X в 10 раз больше, чем в декабре, и вошла в топ-10 рекламодателей.

Глава Boeing Келли Ортберг сообщил, что сотрудничает с Маском, чтобы ускорить поставку новых самолетов Air Force One для администрации Трампа. 

Oracle, которой управляет сторонник Трампа Ларри Эллисон, заключила партнерство со Starlink. Intel объявила о медиасотрудничестве с X и совместной трансляции с Microsoft.  

Банки, включая Morgan Stanley, начали продавать $3 млрд долга, связанного с покупкой X. Инвесторы заинтересовались этим после того, как компанию по развитию нейросетей xAI, где Маск владеет 25% акций, оценили в $50 млрд.

JPMorgan прекратил судебный процесс против Tesla на $162 млн вскоре после победы Трампа. Глава банка Джейми Даймон заявил, что «‎‎помирился» с Маском и даже сравнил его с Альбертом Эйнштейном. Вот оно, эталонное проявление лояльности. 

Маск не отходит от Трампа с момента выборов. Он вмешивается в вопросы обороны, экономики и назначения чиновников. Сейчас он возглавляет ведомство по сокращению госрасходов и уже начал увольнять миллионы служащих. В частности, 3 февраля под удар попала старейшая американская организация USAID — Маск решил ликвидировать ее. 

Компании ускоряют сотрудничество с Маском, опасаясь его гнева. Отказ от сделки может привести к ответным ударам, как в случае с USAID — именно этого боятся миллиардеры, присягающие на верность Маску. 


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us