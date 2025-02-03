Крупные корпорации США заключают сделки с компаниями Илона Маска и открыто демонстрируют лояльность. Миллиардер укрепил влияние в администрации Трампа и начал радикальные реформы в правительстве. Теперь бизнес идет на поклон к Маску, чтобы добиться благосклонности со стороны Трампа, пишет Financial Times (FT).

За последние дни крупнейшая банковская корпорация Visa подписала контракт с соцсетью X на обработку платежей. United Airlines ускорила установку спутников Starlink для бортового Wi-Fi. Даже могущественная Apple специально обновила iOS под Илона Маска, позволив пользователям T-Mobile подключаться к Starlink.

Amazon, который раньше бойкотировал X (личная вражда между Джеффом Безосом и Илоном Маском), резко увеличил рекламу на платформе. В январе компания потратила на X в 10 раз больше, чем в декабре, и вошла в топ-10 рекламодателей.

Глава Boeing Келли Ортберг сообщил, что сотрудничает с Маском, чтобы ускорить поставку новых самолетов Air Force One для администрации Трампа.

Oracle, которой управляет сторонник Трампа Ларри Эллисон, заключила партнерство со Starlink. Intel объявила о медиасотрудничестве с X и совместной трансляции с Microsoft.

Банки, включая Morgan Stanley, начали продавать $3 млрд долга, связанного с покупкой X. Инвесторы заинтересовались этим после того, как компанию по развитию нейросетей xAI, где Маск владеет 25% акций, оценили в $50 млрд.

JPMorgan прекратил судебный процесс против Tesla на $162 млн вскоре после победы Трампа. Глава банка Джейми Даймон заявил, что «‎‎помирился» с Маском и даже сравнил его с Альбертом Эйнштейном. Вот оно, эталонное проявление лояльности.

Маск не отходит от Трампа с момента выборов. Он вмешивается в вопросы обороны, экономики и назначения чиновников. Сейчас он возглавляет ведомство по сокращению госрасходов и уже начал увольнять миллионы служащих. В частности, 3 февраля под удар попала старейшая американская организация USAID — Маск решил ликвидировать ее.

Компании ускоряют сотрудничество с Маском, опасаясь его гнева. Отказ от сделки может привести к ответным ударам, как в случае с USAID — именно этого боятся миллиардеры, присягающие на верность Маску.



