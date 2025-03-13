Соединенные Штаты пригрозили Ирану новыми мерами, чтобы не допустить получения ядерного оружия. Вашингтон заявил, что будет продолжать «максимальное давление» на Тегеран, который отклонил предложение о новых переговорах.

«Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ, Тегеран продолжает ускоренными темпами наращивать производство высокообогащенного урана. Это единственная страна, не обладающая ядерным оружием, которая производит уран такого уровня, не имея мирных целей», — заявило представительство США при ООН.

Вашингтон обвинил Иран в игнорировании требований Совета Безопасности ООН и заявил, что международное сообщество должно дать жесткий ответ.

США, Великобритания и Франция инициировали закрытое заседание Совбеза, посвященное ядерной программе Ирана. Его также поддержали Греция, Панама и Южная Корея.

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки сообщил, что Тегеран уже произвел 275 кг урана, обогащенного до 60%, что значительно превышает гражданские потребности.

Тегеран отрицает военные цели своей программы, но с 2019 года последовательно отказывается от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а с 2021 года МАГАТЭ больше не может проводить инспекции.

Китай и Россия отказались поддержать заседание Совбеза. Посол Китая в ООН Фу Цун заявил, что ответственность за срыв соглашения лежит на первой администрации Трампа, которая вышла из сделки в 2017 году.

Пекин пытается найти дипломатическое решение. В пятницу Китай проведет переговоры с представителями Ирана и России, чтобы обсудить стабилизацию ситуации. Встречу возглавит первый замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, участие примут замглавы МИД России Сергей Рябков и иранский дипломат Казем Гарибабади.