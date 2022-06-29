Турция сняла вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция договорились сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом. Стороны подписали соответствующий меморандум в Мадриде. Согласно данным Управления связи Турции, Хельсинки и Стокгольм пообещали не поддерживать ОНС/РПК и организацию, определяемую как FETÖ, и предпринять конкретные шаги по экстрадиции террористов. Они также договорились не вводить эмбарго на оборонную промышленность Турции. Чтобы реализовать соглашение, его стороны создадут постоянный совместный механизм. В него войдут представители правоохранительных органов, разведки и государственной безопасности. Анкара в свою очередь сняла вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. #trtнарусском #НАТО #Турция #Швеция