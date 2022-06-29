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Турция сняла вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Финляндия и Швеция договорились сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом. Стороны подписали соответствующий меморандум в Мадриде. Согласно данным Управления связи Турции, Хельсинки и Стокгольм пообещали не поддерживать ОНС/РПК и организацию, определяемую как FETÖ, и предпринять конкретные шаги по экстрадиции террористов. Они также договорились не вводить эмбарго на оборонную промышленность Турции. Чтобы реализовать соглашение, его стороны создадут постоянный совместный механизм. В него войдут представители правоохранительных органов, разведки и государственной безопасности. Анкара в свою очередь сняла вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. #trtнарусском #НАТО #Турция #Швеция
Турция сняла вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО / Others
29 июня 2022 г.
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