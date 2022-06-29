Из затопленных районов на севере Турции эвакуируют животных

Команда добровольцев «Rafting Search and Rescue» начала операцию по спасению животных из затопленных районов на севере Турции. Уже удалось эвакуировать нескольких собак и одного теленка. Спасательные работы были начаты через день после того, как проливные дожди вызвали наводнения в нескольких городах у побережья Черного моря. #trtнарусском #Турция #наводнение #спасение животных