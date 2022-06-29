29 июня 2022 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Из затопленных районов на севере Турции эвакуируют животных
Команда добровольцев «Rafting Search and Rescue» начала операцию по спасению животных из затопленных районов на севере Турции. Уже удалось эвакуировать нескольких собак и одного теленка. Спасательные работы были начаты через день после того, как проливные дожди вызвали наводнения в нескольких городах у побережья Черного моря. #trtнарусском #Турция #наводнение #спасение животных
теленок / Others
Истории