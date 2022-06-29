ПОЛИТИКА
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Из затопленных районов на севере Турции эвакуируют животных
Команда добровольцев «Rafting Search and Rescue» начала операцию по спасению животных из затопленных районов на севере Турции. Уже удалось эвакуировать нескольких собак и одного теленка. Спасательные работы были начаты через день после того, как проливные дожди вызвали наводнения в нескольких городах у побережья Черного моря. #trtнарусском #Турция #наводнение #спасение животных
теленок / Others
29 июня 2022 г.
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